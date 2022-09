Maja Založnik izstrelila Orion

Pevka Maja Založnik je v zadnjem letu doživela popolno preobrazbo na vseh ravneh. S spremembo prehranjevalnih navad se je otresla 15 kilogramov in je vroča kot še nikoli, svoj vrhunski glas in stas pa je v zadnjem letu pokazala na številnih odrih in pri sodelovanju v različnih glasbenih projektih. Orion, tak je naslov njene nove skladbe, je prvi od številnih, ki sledijo, in je fantastična mistična uvertura v Majino novo ero ustvarjanja. Nova skladba namreč nosi izjemno spodbudno sporočilo. Besedilo zanjo je napisala znana piarovka slavnih Kaly Kolonič, ki razkriva: »V tej pesmi sem popisala naše tihe misli, želje, upanje, ki jih imamo vsi nekje v glavi, a namesto da bi misli zaživele, jih zna ego kmalu utišati. A te misli bi morali znati udejanjiti, saj nas bodo ponesle do naših ciljev, sanj in uspeha. Vedno znova se ljudje sprašujemo, ali smo dovolj dobri, ali zmoremo ... A seveda zmoremo, če sledimo sebi in se ne oziramo toliko na okolico.«

Pred Majo Založnik je pestro obdobje, saj bo nastopila na 60. Slovenski popevki, festivalu, na katerem si je od nekdaj želela peti.

Sicer pa je Maja Založnik nase opozorila tudi na največjem pevskem šovu The Voice v tujini, kjer je o svoji preobrazbi in novi pesmi Orion povedala: »Pred letom dni sem se odločila za spremembo, ki sem jo potrebovala, in začela delati na sebi, mentalno in fizično. Zdaj sem tu spremenjena, a srečnejša in zadovoljnejša.« Dodala je, da želi biti boljša verzija sebe in osvojiti tudi svet. Da ima ob sebi izjemne ljudi. Ena od teh, ki so ji pomagali do boljšega počutja in izgube kilogramov, je tudi prijateljica Kaly Kolonič, ki ne skrbi le za stike z javnostmi, temveč piše tudi besedila za njene pesmi, obenem pa je še mednarodno certificirana prehranska svetovalka, ki pomaga številnim po svetu. »Počutim se fenomenalno, izžarevam vse, kar sem si vedno želela, zadovoljna sem in letošnje leto je res moje. Orion je plod preobrazbe in sem vesela, da sem lahko pri pesmi sodelovala s Kevinom Koradinom, priznanim glasbenikom, ki ima v glasbi izjemno širino,« še pove Maja. Skladba Orion je premiero doživela na Valu 202, kmalu pa bo na ogled tudi videospot. Maja je kot pevka zelo zaželena tudi zato, ker obvlada tako pop, soul, rock kot funk zvrst. In že komaj čaka, da bo v teh dneh prvič v živo na odru odpela skladbo Orion, pod katero sta se kot avtorja aranžmaja in glasbe podpisala Kevin Koradin in Clifford Goilo, besedilo pa je, kot že omenjeno, napisala Kaly Kolonič, ki je tudi avtorica Majine uspešnice Voda sem, ti si dlan.

»Zelo rad imam adult pop in klasični R&B, glasbeni žanr, s katerim sem preživel veliko let v Holandiji v sklopu snemalnega kompleksa, v katerem sem delal. V Sloveniji je pogosto težje srečati pevce in pevke za to glasbeno zvrst in Maja se je z izjemnim vokalom pojavila kot zvezda z neba. Nastal je Orion, ki naznanja naše prvo glasbeno sodelovanje, pogovarjamo pa se že o bodočih projektih, ki se jih zares veselim,« pa je o pevki misli strnil Kevin Koradin.