Maja Keuc na novi življenjski poti

Po dolgih letih ustvarjanja v tujini se je vrhunska vokalistka Maja Keuc vrnila na slovensko glasbeno sceno z albumom Sončnice, na katerem je deset svežih skladb, ki izražajo njeno predanost slovenskemu jeziku. Njen povratek je zaznamoval čustven nastop pred nabito polno dvorano Siti Teatra, ki je bila razprodana, še preden so poslušalci imeli možnost slišati celoten album.

Sončnice niso le skladbe, temveč ogledalo Maje kot umetnice in osebe, ki je stopila na novo življenjsko pot. Skladba Zmaji, ki jo je v teh dneh tudi prek spleta poslala v svet, nagovarja odrasle, da se kljub izzivom in oviram v življenju spomnijo tiste iskrive plati sebe, ki jo pogosto pozabimo v vsakodnevnem vrvežu. Skladba je opomnik, da je v vsakem od nas nekaj čarobnega, nekaj, kar nas povezuje s tistimi prvimi iskricami, ki so nas osvetlile kot otroke.

»To je pesem, ki me bo vedno spomnila, da moram na koncu dneva zaupati sebi. Na svetu je na žalost ogromno ljudi, ki ti ne privoščijo oziroma ti govorijo, kaj lahko in česa ne, ker ne razumejo, da ima vsak unikatno poslanstvo ter pot in da bi jih do lastne sreče pripeljalo le to, da bi v življenju iskali svojo radost. Temu marsikdo ne verjame, ker je bil v življenju do zdaj obkrožen z napačnimi ljudmi. Večinoma sploh ne po lastni krivdi. In takim ljudem potem pustimo, da nam kreirajo prihodnost. Meni se je življenje drastično spremenilo, ko sem začela poslušati ljudi, ki so si svojo pot utrli sami,« o skladbi pravi Maja, ki se že pripravlja na poletno turnejo.