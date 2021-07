Legendarna skupina dobila poseben spomenik

Kip je super, ima vse atribute knapovskega črnega humorja. Bolj ga avtor ne bi mogel zadeti, prav nič mu ne manjka.

Skupina Orlek se je tako kot večina drugih glasbenikov znašla v težkem položaju, saj koncertov ni bilo več kot eno leto. Vmes so fantje imeli nekaj radijskih koncertov, videokoncert s kavča po zoomu in nastop pred domom upokojencev v Trbovljah. Posneli so tudi videospot za skladbo Ko se vino več ne toči, ki je posvečena prav posebnemu Martinovemu prazniku 2020, ko so bile gostilne zaprte.Letošnje poletje bodo, kot kaže, imeli toliko koncertov, kot jih v običajnem naredijo v tednu ali dveh. Nekateri člani proste vikende izkoristijo za čas z družino ali za hobije, večinoma počitnikujejo v Sloveniji, saj hribi in gore kar vabijo na pohode. Nekateri se radi odpravijo tudi na morje, a kljub vsemu, kar jih je v zadnjem letu doletelo, niso vrgli puške v koruzo. Prav nasprotno. Optimistični so in prepričani, da bo v kratkem drugače oziroma spet po starem.Te dni je skupina dobila tudi prav poseben spomenik. Proslava ob dnevu državnosti v Zagorju je bila na svojevrsten način posvečena tudi njim. Njihova skladba Perkmandeljc je namreč dobila poseben spomenik in podobo. Ne videospota, ampak kip! Orleki so tako po znanih podatkih prva slovenska glasbena skupina, ki je za skladbo dobila skulpturo. Podobo jamskega rudniškega škrata, ki živi globoko pod zasavskim površjem, je animatorzasnoval že pred dvajsetimi leti, ko je skladba Perkmandeljc nastala.Orleki so ga takrat namreč prosili, naj zanje ustvari animirani videospot. Pred kratkim pa je avtor ustvaril še bronasti kip rudarskega nagajivega tovariša, ki so ga ulili v bron v livarni Livartis. »Kip je odličen, popolnoma se ujema z likom v našem videospotu. Avtor lika, videospota in kipa je isti, Dušan Kastelic. Vlil pa ga je livar,« pravi vodja Orlekov. Pri izdelavi sicer niso sodelovali, so pa bili nepogrešljivi na odprtju, kjer so poleg originalne skladbe Perkmandeljc zaigrali tudi novo Pesem o Perkmandeljcu. Skladba je nastala po besedilu pokojnega zagorskega literata»Kip je super, ima vse atribute knapovskega črnega humorja. Bolj ga avtor ne bi mogel zadeti, prav nič mu ne manjka. Na vse skupaj smo Orleki zelo ponosni, saj je to stvar, ki zadeva vso zasavsko regijo in dejavnost, ki je zaznamovala Zasavje kot rudarsko pokrajino, in je edinstvena v slovenskem prostoru. Bodimo ponosni na to,« pravi pevec