Konec za to slovensko legendarno zasedbo, razlog pa ...

Po 35 letih se razhaja legendarna skupina Victory. Od njih se namreč poslavlja eden od ustanovnih članov, Miki Vlahovič, ki trenutno intenzivno dela na svoji solo karieri. Razhod, kot poudarjajo, je prijateljski, drug drugemu pa želijo obilo uspehov v prihodnjih glasbenih podvigih.

»Fantom želim iskreno vse najboljše v prihodnosti in vsekakor še veliko glasbenih uspehov. Skupaj smo ustvarjali kar 35 let! Prebedeli smo neštete noči, ustvarjali nepozabne zabave in hvaležen sem za vse to. Sedaj čutim, da moram iti po novi poti, se bolj posvetiti solo karieri in vesel sem, da me pri tem tudi oni podpirajo. In ja, še vedno ostajamo prijatelji!«, je povedal ob tem.