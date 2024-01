Naslov so izbrali poslušalci, Miki Vlahovič iskreno

Pevec Miki Vlahovič nas po čutnem Metulju, posvečenem očetu, plesni skladbi Do neba in izpovedni Ostala si, s katero sta z ženo Petro proslavila srebrno obletnico poroke, tokrat s tamburaši popelje v spomine. V svet pošilja skladbo Naj tamburaši zaigrajo, s katero svoje poslušalce popelje v svet spominov, ljubezni in hrepenenja.

»Vsaka nota in vsaka beseda v tej pesmi prihajata iz najglobljih kotičkov mojega srca. To ni le moja zgodba, ampak zgodba mnogih med nami, ki smo ljubili, izgubili in kljub vsemu nadaljevali,« pravi pevec. Nova skladba naslika portret hrepenečega moškega, ki ob kozarcu vina iskreno spregovori o ljubezni do svojega izgubljenega dekleta in bolečini, ki jo ob tej izgubi čuti.

Del slovenske glasbene tradicije

»Naj tamburaši zaigrajo mi poslednjič tvoj refren,« med drugim prepeva Miki, znan po sposobnosti, da v glasbo ujame globoka čustva. Skladbo je ustvaril z Rokom Lunačkom in Krešimirjem Tomcem, vsi trije pa priznavajo, da so besedo tamburaši na koncu izbrali poslušalci.

»Med procesom ustvarjanja smo se besedo tamburaši odločili zamenjati s stare strune, ker nismo želeli, da bi ob poslušanju skladbe kdo dobil prvo asociacijo na Dalmacijo. Premalo ljudi namreč ve, da so tamburaši prav tako del naše slovenske glasbene tradicije. Tako sem na nekaj nastopih testiral skladbo z besedo stare strune, na drugih pa s tamburaši. Kot dan in noč. Ljudje so začutili tamburaše in z mano prepevali, tako so ostali v končni različici,« še razloži.