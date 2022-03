Kdo je vroča Tina, ki mečka rjuhe z Žanom Serčičem (VIDEO)

DVA tedna po izidu videospota za pesem Zadnja noč, ki je obnorela Slovenke, še kar vztraja na vrhu slovenskega youtuba. Žan Serčič je z njim za seboj pustil Parni valjak, Senidah in druge regionalne velikane, ki se na tej spletni platformi praviloma uvrščajo najvišje.

Glavni adut precej vročega videospota je seveda pesem, s katero se 26-letni pevec po 11 letih dela in dolgim nizom opaznih pesmi, ki jih je ustvaril zase in druge izvajalce, kot so Jan Plestenjak, Bepop, Eva Boto, Anabel, duo De Liri in številni drugi, končno postavlja na mesto, ki mu pripada. Še bolj pa s plesom in vročimi prizori z Žanom strasti razvnema lepotica Tina Walme. Lepa plesalka je sicer zvezdnica hrvaške estrade, sodeluje v oddaji Zvezde plešejo, pod taktirko Anžeta Škrubeta je plesala na Severinini turneji in v njenem videospotu Magija, poleg tega se je v videospotu za pesem Usne ko milijun watti strastno mečkala z Lano Jurčević, pod vzdevkom Tina Latina pa navdušuje tudi na instagramu.

Lepotico je kot eno od kandidatk za nastop v Serčičevem videospotu predlagal režiser Rok Maver, izbral pa jo je pevec, ki se namuzne, da na tem snemanju, ki je sicer trajalo ves dan, res ni trpel, ga pa je Tinina sproščenost tako presenetila, da je bilo tokrat njemu malce nerodno, in sicer v trenutkih, ko sta se morala objemati, božati, poljubljati in zaigrati vroče prizore, ob katerih je marsikdo zardel. Sicer pa se štajerski glasbenik, ki se je nedavno preselil v prestolnico, veseli koncerta, ki ga bo v soboto gostil v ljubljanskem SiTi Teatru BTC.