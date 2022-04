Jon Batiste in Silk Sonic slavila na grammyjih, Zelenski v središču žarometov

Las Vegas tokrat ni bil v znamenju razvrata, kockanja in brzinskih porok, ampak se je za en večer spremenil v deželo ritma in melodije, deželo, ki ji vlada glasba. Tamkajšnjo dvorano MGM so namreč zasedle največje zvezde glasbene scene, med njenimi zidovi so odmevali hiti minulega leta, ki so se prepletali z nostalgičnimi trenutki, odrske luči pa so najsvetleje in najtopleje osvetlile jazzovskega glasbenika Jona Batista, ki je s podelitve grammyjev odnesel tudi najprestižnejši zlati gramofon za album leta (za ploščo We Are).

Absolutni zmagovalec Jon Batiste je domov odšel s petimi zlatimi gramofoni. FOTO: Steve Marcus/Reuters

»Resnično verjamem, da ni najboljšega glasbenika, najboljšega umetnika, najboljšega plesalca ali naj igralca. Umetnost je subjektivna, ljudi pa se dotakne tam, tedaj in tako, kot jo najbolj potrebujejo,« je skromno dejal Batiste, čigar glasba je bila očitno tista, ki je, subjektivno ali ne, naredila najgloblji vtis. Nominiran je bil kar 11-krat, domov pa je odšel s petimi zlatimi gramofoni, tudi za najboljši nastop in najboljšo pesem, oboje v kategoriji ameriške korenine, za najboljši glasbeni video in najboljšo glasbo za vizualne medije.

Glasbeniki v neprebojnih jopičih

»Poslušali bomo glasbo, peli in plesali. To ne bo podelitev nagrad, ampak koncert, na katerem bomo podelili nagrade,« je uvodoma dejal gostitelj Trevor Noah in držal besedo. Lasvegaški oder so s svojimi uspešnicami namreč zavzeli glasbeni velikani, od južnokorejske glasbene senzacije BTS – ki je na jezo oboževalcev na koncu večera ostala praznih rok – prek Lady Gaga, Justina Bieberja, Billie Eilish in r'n'b umetnice H.E.R. do zmagovalcev večera, že omenjenega Batista in dueta Silk Sonic, ki na podelitvi ni le predstavil uspešnice 777, ampak je večer sklenil s stoodstotnim izplenom.

Bruno Mars in Anderson .Paak, ki sta svoje glasbene moči lani združila v novonastalem duetu, sta v grammyjevsko tekmo namreč vstopila s štirimi nominacijami in toliko nagrad tudi odnesla, tudi za pesem leta in posnetek leta, ki sta med najbolj čislanimi nagradami. A najbolj je bila ganjena novinka leta, komaj 19-letna Olivia Rodrigo, ki so se ji s skupno tremi grammyji uresničile največje sanje.

Ukrajinski predsednik Zelenski je nagovoril zbrano množico. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Večer je bil v znamenju glasbe, a je ta za minuto vseeno povsem potihnila. Z minuto molka so namreč spomnili na rusko invazijo na Ukrajino, na ta odmik med glasbo, ki polni čute in bogati življenje, ter tišino, smrtjo in vojnim razdejanjem pa je opozoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je v prireditev vklopil z vnaprej posnetim nagovorom.

»Kaj je večje nasprotje glasbi kot vojna? Tišina uničenih mest in pobiti ljudje. Naši otroci rišejo rakete in ne zvezdnih utrinkov. Naši glasbeniki namesto frakov nosijo neprebojne jopiče in pojejo ranjenim v bolnišnicah – tudi tistim, ki jih ne morejo slišati, a bo glasba vseeno prodrla do njih,« je dejal in dodal, da je glasba tista, ki lahko v celo najbolj črnih trenutkih povzdigne duha in nas napolni z upanjem na boljši, svetlejši jutri.

Spomin na pokojne Na grammyjevski slovesnosti so se spomnili pokojnih glasbenikov, med drugim nedavno umrlega Taylorja Hawkinsa, bobnarja zasedbe Foo Fighters, ki so osvojili tri grammyje. A zaradi žalovanja kipcev niso prevzeli.

»Zapolnite tišino s svojo glasbo.« Oder je nato s skladbo Free (Svoboden) zavzel John Legend z ukrajinskimi begunci, med katerimi so bile ukrajinski glasbenici Siuzanne Iglidan in Mika Newton ter ukrajinska pesnica Ljuba Jakimčuk.