Jernej Zoran je kot slikar pred praznim platnom

Dolenjski glasbenik Jernej Zoran se te dni predstavlja z novo skladbo z naslovom Greva tja. Za glasbeni izdelek je tudi tokrat poskrbel večinoma sam, je namreč avtor glasbe, besedila in aranžmaja, odigral je kitare, se podpisal kot producent in stopil tudi pred mikrofon.

»V karantenskih časih sem se navadil sodelovati z glasbeniki iz tujine in navada je ostala – bas je odigral Hrvat Darko Vlahović, klaviature Italijan Damiano Della Torre, bobne pa Američan Brian Petry. Za miks je poskrbel Andrea Flego, mastering pa je delo Misjaha van der Heidna,« pravi Jernej, ki je v desetletju solo kariere izdal pet albumov ter kup singlov in videospotov.

Z glasbo živi že od malega. Še dobro se spominja trenutkov s starejšim bratom Borutom. »Že v osnovni šoli so bile na gramofonu ves čas plošče skupin The Beatles in Pink Floyd. Ta glasba je moja podlaga, zapisana v DNK. Akustični kitari je v srednji šoli sledila električna, pa prvi srednješolski bend Minister Gregor.

Sledila so leta kaljenja po manjših in večjih odrih po vsej Sloveniji z zasedbami Lucky Cupids, Madžars in Tunke, na prelomu tisočletja pa sem zagnal Jernej Zoran Trio – preigravali smo kitarske inštrumentalne priredbe znanih rockovskih klasik od The Queen do Hendrixa. Leta 2004 sem sprejel povabilo someščanov Društvo mrtvih pesnikov, da se pridružim skupini. Ustvarili smo album Vojna in mir, v tistem času pa sem se začel bolj resno preizkušati kot avtor glasbe in besedil. Do takrat sem pisal pretežno inštrumentalne skladbe. Na ta album se je uvrstilo nekaj mojih izdelkov, med drugim singla Kisik ter Superheroj. Leta 2010 sem se odločil, da kariero nadaljujem samostojno,« strne svojo glasbeno pot. Če je bil v mlajših letih bolj osredotočen na »kitarijado«, torej na preigravanje, soliranje in posvečanje samemu inštrumentu, ga zdaj zanimajo predvsem pisanje pesmi, aranžiranje, produciranje.

»V studiu se počutim kot slikar pred praznim platnom. Kaj vse lahko nastane? To je res vznemirljiv občutek in pri vsaki pesmi začneš znova, sveže. Ustvariš nekaj, kar prej na tem svetu ni obstajalo. Čudovit občutek,« pravi.