Jelar bo odložil smuči

Sredi februarja, praktično še sredi smučarske skakalne sezone, je uspešni smučarski skakalec Žiga Jelar izdal svoj glasbeni prvenec Brez pravil. Na prvi album je naš orel uvrstil deset skladb, med katerimi sta tudi lani izdana Odpri oči in aktualna z naslovom Zakaj gorijo solze, za katero je tako glasbo kot besedilo napisal Žiga sam. Pesem je posvetil vsem ljudem s posebnimi potrebami, še posebno svoji sestri Sari, saj je od blizu spoznaval, s kakšnimi predsodki se spopadajo tisti, ki imajo katero od redkih bolezni. Za pesem je posnel videospot, v katerem pa glavno vlogo igra Tristan, fant z downovim sindromom.

»Sprejemanje drugačnosti skozi življenje nas povezuje in uči. Podari toplo dlan in nekomu nariši nasmeh na obraz,« je sporočil ob izidu pesmi, ki ima v njegovem srcu prav posebno mesto. Sicer pa je njegov pop album z naslovom Brez pravil dinamičen in glasbeno razgiban. Pri njegovem nastajanju so sodelovali tudi nekateri znani slovenski glasbeniki – Jan Baruca, Anže Langus Petrovič, Marko Hrvatin, Mitja Bobič in Jure Rozman. Žiga je zdaj, ko je skakalne smuči že skoraj postavil v kot, na svojem profilu na instagramu razkril, da pripravlja svoj prvi samostojni koncert. Datum in lokacija sicer še nista znana, zagotovo pa se mu bodo na odru pridružili številni glasbeni prijatelji.

Glasbeni odri mu že prej niso bili tuji, saj je bil lani, denimo, gost na koncertu Jana Plestenjaka v Stožicah, na svetovnem prvenstvu Planica 2023 pa se je na odru pridružil Roku Ferengji ter Rok'n'bandu. V preteklosti je muziciral z Big Foot Mama, Gadi, Fehtarji, Ansamblom Saša Avsenika in drugimi. Za Žiga, ki je bil zadnje mesece povsem osredotočen na vrhunski šport in se je posvečal skokom, je glasba še vedno velik izziv. Ko bo po končani sezoni smuči za nekaj časa pospravil, bo za glasbo, pravi, več časa. Spomnimo, da je pri petih letih dobil svojo prvo diatonično harmoniko, a so ga privlačili še drugi instrumenti. Tudi kitara, s katero je končal glasbeno šolo, igrati zna tudi klavir.