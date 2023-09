Svetovno znan glasbenik ter izjemen pianist, vokalist in interpret Uroš Perić si bo letošnje poletje zagotovo zapomnil za vse življenje. Po petih letih razmerja se je namreč poročil in oddal svoje srce Nataši, a jo je »zapustil« že nekaj ur po poroki, saj je imel koncert v Beogradu. Koncertna turneja je trajala skoraj en mesec, nato pa so prišli na vrsto težko pričakovani medeni tedni. Seveda ni šlo brez morja, saj ga Uroš obožuje, še posebno plavanje. Po medenih tednih pa se je znova začelo resno delo, med drugim je moral posneti videospot za pesem When you kiss me, ki je izšel v minulih dneh...