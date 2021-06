Italijani odlikovali našega harmonikarja: postal je vitez

Visoko priznanje Italijanske republike sta mu podelila tržaški prefekt Valerio Valenti in tržaški župan Roberto Dipiazza. Foto: osebni arhiv

Papež Frančišek mu jo je blagoslovil.

, ki je svoje glasbeno znanje bogatil pri profesorjuin leta 1998 zmagal na svetovnem prvenstvu, je z diatonično harmoniko prepotoval tako rekoč ves svet in z njenimi zvoki oplajal tako visoke državnike kot tudi številne svetovno znane športnike in filmske zvezde. S harmoniko je pred tremi leti obiskal tudi papeža, ta pa mu jo je blagoslovil.Prav tako je Novato sodeloval pri številnih dobrodelnih dogodkih pri nas in v tujini, zelo veliko pa je prispeval tudi k prepoznavnosti diatonične harmonike. Tudi zato ni čudno, da mu je revija Accordion Stars Illustrated iz New Yorka posvetila naslovnico letošnje junijske številke. Sodeloval je z največjimi imeni domače in tuje narodno-zabavne glasbe, še posebno si šteje v čast, da sta zanj avtorsko delo ustvarila tudi bratain. Letos pa ga je doletela še ena čast. Ob nedavnem dnevu Italijanske republike, 2. junija, sta mu tržaški županin tržaški prefektv imenu italijanskega predsednika, ki se je že decembra lani podpisal pod dekret, izročila viteški naziv in visoko odlikovanje – red za zasluge.»To priznanje mi res ogromno pomeni. Še posebno zato, ker igram in promoviram ljudsko glasbilo, ki je bilo večkrat zapostavljeno in manj spoštovano kot vsa druga,« je ob prejemu visokega priznanja povedal 45-letni Denis Novato, ki je v 30 letih kariere, od tega se 20 let z glasbo ukvarja poklicno, saj harmoniko tudi poučuje, prejel tudi številna druga priznanja, izdal več kot 30 albumov in z inštrumentom razveselil številne izseljence po vsem svetu. Zanimivo je, da je na začetku igral klavirsko harmoniko, za diatonično ga je navdušil šele Lupinc.Prav tako je sprva sodeloval z avstrijskim izdelovalcem, mojstrom, ki je zanj celo izdelal poseben tip harmonike in jo po njem tudi imenoval, zadnja leta pa Novato sodeluje s podjetjem Munda, kjer so prav tako izdelali že nekaj unikatnih harmonik z njegovim imenom.