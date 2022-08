Indijska različica: Forrest Gump je prišel v Bollywood

Bilo je leta 1994, ko je v kinematografe prišel Forrest Gump in v hipu očaral svet. Zgodba o naivnem, podpovprečno inteligentnem in prikupnem Forrestu, ki med iskanjem sreče in ljubezni v seriji neverjetnih naključij zaslovi in je priča številnim ključnim dogodkom druge polovice 20. stoletja, je namreč postala drugi najbolj dobičkonosni film tistega leta, filmska kritiška srenja pa se mu je priklonila s kar šestimi oskarji.

Očarljivost pripovedi in njen neizmerni potencial pa so prepoznali tudi bollywoodski filmarji ter klasiki nadeli hindijsko preobleko. Upajoč, da bo bollywoodski Forrest Gump, v katerega se je prelevil eden največjih indijskih filmskih zvezdnikov Amir Khan, dal od pandemije oslabljenemu Bollywoodu nov zagon.

Med 25 najdražjih

Ideja je tlela od leta 2008, ko je scenarist Atul Kulkarni z njo stopil h Khanu. In čeprav je ta sprva odlašal, češ da bi bila priredba tako kultnega filma nesmiselna, je Atulovemu scenariju vendar dal priložnost in ostal odprtih ust.

Indijska različica je premiero doživela v četrtek, tik pred začetkom slovesnosti ob včerajšnji 75-letnici neodvisnosti države.

»Zame je bila to ganljiva izkušnja. Res mi je bil všeč. Takoj sem želel narediti ta film,« priznava indijski težkokategornik, ki je več kot desetletje, kolikor so potrebovali, da si zagotovijo avtorske pravice, živel z likom Lala Singha Čadha, bollywoodskim Forrestom Gumpom. »Čeprav je to tipičen ameriški film, so zgodba in njena sporočila univerzalni, tako da ji lahko vdihnemo paleto indijskih barv in okusov,« je dejal režiser Advait Čandan.

Film z naslovom Lal Singh Čadha nedvomno temelji na ameriškem originalu. Vzporednice med njima so nesporne, pa tudi nekatere najbolj kultne momente izvirnika so ohranili, denimo briljantno igranje namiznega tenisa osrednjega junaka in njegov maratonski tek. Seveda brez prilagoditev indijskemu okusu ni šlo, kultni stavek o nepredvidljivosti življenja, ki ga Forrest primerja s čokoladno bombonjero, Lal zamenja s citatom »Življenje je kot golgapa (indijski prigrizek, op. p.). Vaš trebuh je morda sit, a vaše srce vedno hrepeni po več.« Sicer pa je življenje Lala Singha Čadha kot odmev Forrestovega, saj tudi njega ljudje sprva zasmehujejo, ga nato diskreditirajo in na koncu občudujejo. V indijski različici kot prostovoljni junak med služenjem vojaškega roka potuje po Indiji, gledalce pa popelje skozi zgodovino Indije na enak način, na katerega je Forrest Gump prikazal pomembne dogodke v ZDA, kot je vietnamska vojna.

22 minut je daljši od originala.

Film, ki so ga snemali na več kot sto lokacijah, določa tudi všečna, za Bollywood značilna glasba, v kateri se arabske slogovne prvine prepletajo z indijskim rockom. Pesmi je napisal Pritam Čakraborti, bollywoodska glasbena zvezda in sodnik indijskega tekmovanja talentov. Film s proračunom približno 22,5 milijona evrov spada med 25 najdražjih v zgodovini tamkajšnje kinematografije.