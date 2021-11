Ikoni se bodo poklonili s simfonijo

Čeprav so od njegove smrti minila že tri desetletja, je karizmatični pevec skupine Queen še vedno ena največjih popkulturnih ikon. Ivan Djerfi, bobnar skupine Queen Real Tribute, ki slovi kot najboljši približek originalu, z njimi pa je že zaigral tudi Brian May, pravi, da se glasba skupine Queen še nikoli ni vrtela in izvajala toliko kot danes.

Leta 2018 izdani film Bohemian Rhapsody je najbolj gledana glasbena biografija, zaslužil je skoraj milijardo dolarjev, Freddie Mercury pa je bil predlani najbolj guglan glasbenik. Eden najbolj prepoznavnih glasov in obrazov rocka je pri 45 letih umrl na svojem londonskem domu na vrhuncu ustvarjalnih moči. Uradno zaradi pljučnice, le dan prej pa je njegov menedžer potrdil, da so mu leta 1987, v letu, ko je z operno divo Montserrat Caballe posnel brezčasno Barcelono, diagnosticirali aids. Nagrobnika za seboj ni pustil, in če se bodo vsi vpleteni držali navodil iz oporoke, ne bomo nikoli izvedeli, kje je raztresen.

Skupina Queen Real Tribute bo v Cankarjevem domu nastopila s šovom Queen Symphony. FOTO: DUNJA DOPSAJ

»Bil je izjemno nadarjen, karizmatičen in samosvoj glasbenik, ki mu je uspelo prilagoditi svet sebi in glasbi skupine Queen. Bili so pred svojim časom, takšne umetnosti, kot so jo ustvarjali, večina ni mogla dojeti na pravi način, odlično je prestala test časa in zato navdušuje še danes,« pravi Djerfi, ki vas 7. decembra vabi na poklon Freddieju v Cankarjev dom. Skupina Queen Real Tribute bo tam izvedla šov Queen Symphony, v katerem sodelujeta še 50-članski orkester in zbor. S tem šovom so že navdušili v Rusiji, Koreji in na Kitajskem, te dni pa se Freddieja in ekipe spominjajo na turneji po Nemčiji.