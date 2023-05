Igralci in študenti zavladali odru in navdušili (FOTO)

Na odru Kina Šiške so se, ob spremljavi virtuoznih glasbenikov pod taktirko Mihe Petrica, znova izkazali izkušeni igralci MGL, med njimi Viktorija Bencik Emeršič, Jernej Gašperin, Gregor Gruden, Lena Hribar Škrlec, Gal Oblak, Ana Pavlin, Matej Puc, Uroš Smolej, Lotos Vincenc Šparovec ter številni gostje, med katerimi so bili Voranc Boh, Lea Cok, Sara Gorše, Mojka Končar, Robert Korošec, Filip Štepec, Mina Švajger in Lara Wolf.

Glasbeni večer, paša za oči in poslastica za ušesa, je prinesel izjemno mešanico uspešnic iz preteklosti in aktualnih uspešnic, s katerimi so se nastopajoči dotaknili številnih velikih glasbenih imen, ki so zaznamovala slovensko in svetovno glasbeno zgodovino. Mestno gledališče ljubljansko je tako že enajsto leto v sodelovanju s CUK Kino Šiška pripravilo koncert igralcev iz svojega ansambla in študentov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo.

Kot vsakokrat je ekipa zavladala odru in popolnoma prevzela obiskovalce, ki so sicer že vajeni visokih standardov njihovih koncertov. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Zapeljiv rockerski pogled mladega očka Voranca Boha nas je popolnoma očaral.

Strogo in resno, a le za posnetek, sta pozirala Lena Hribar Škrlec in Jernej Gašperin.