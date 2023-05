Igral je za milijarderje, za vas bo konec poletja v prestolnici

Uroš Perić je glasbenik, pianist, avtor in vokalist, ki ga širša javnost pozna tudi po vrhunskih interpretacijah Raya Charlesa.

Svetovno znani blues in jazz izvajalec, ki se lahko v svoji bogati karieri pohvali z več kot petdesetimi izdanimi albumi in kompilacijami, razprodanimi koncerti po vsem svetu in s sodelovanji z največjimi imeni svetovne glasbene scene, je v zadnjih letih med potovanji doživel marsikaj.

Povabilo na jahto bogatašev je prišlo spontano. FOTO: Osebni arhiv

Nastopal je v več kot 25 državah in sodeloval z več kot 200 umetniki, glasbeni perfekcionist pa je bil zaradi svojega izjemnega talenta pogosto tudi gost pri tistih najpremožnejših. Tako se je pripetilo tudi pred kratkim, ko se je Perić mudil na Cipru, kjer je v sklopu turneje nastopal v prestižnih letoviščih Gillham Vineyard in Iskele Caesar.

Med poslušalci, ki so bili na dogodku, ga je ustavila uglajena gospa in ga povabila k sodelovanju. »Ko sem se v kopalkah odpravljal na bazen z brisačo v roki, me je ustavila postavna gospa in me povabila, da zaigram na njihovi mega jahti.

Sledijo še turneje

Dogovorila sva se za sestanek, na katerega se je pripeljala z zlatim bentleyjem,« se zanimivega srečanja spominja Uroš, ki je imel tako priložnost zaigrati na jahti milijarderjev, o katerih pa ostaja skrivnosten. Perić, o katerem pravijo, da je umetnik svetovnih razsežnosti, v svoj polni urnik uspešno umešča tudi prestižne zasebne koncerte v tujini, v prihodnjih mesecih pa sledijo še turneje po Španiji, Avstriji, Srbiji, Črni gori, Franciji in Italiji.

Doma ga bomo lahko poslušali 31. avgusta v Križankah, kjer bo nastopil z Big Bandom RTV Slovenija in gosti.