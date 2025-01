Hrvaška zvezdnica navdušila tudi Slovenke (VIDEO)

Severina vrsto let spada med najuspešnejše in najbolj iskane pevke na prostoru nekdanje skupne države. Zbirki uspešnic je nedavno dodala skladbo z naslovom Tako ti je, sine moj, ki je močno povezana z njenim dolgoletnim pravdanjem za skrbništvo nad sinom, ki ga bije po sodiščih z nekdanjim možem.

»To je pesem o vseh, je nauk, ki ga mati pove svojemu otroku. Začela sem jo pisati v začetku lanskega leta, da bi iz sebe stresla žalost in jezo, ki sta me prevzeli po odločitvi vrhovnega sodišča, v kateri so rekli, da bi mi morali odvzeti otroka zaradi 'proceduralne napake',« pravi Severina.

»To je pesem za vse matere, ki se borijo za svoje otroke, za vse očete, ki svojim deklicam ne znajo pojasniti, zakaj jih nekdo maltretira v šoli. To je pesem za naše upokojence, ki komaj shajajo iz meseca v mesec, za naše stavkajoče delavce, medicinske sestre, ki imajo slabe delovne razmere in nizke dohodke. To je pesem za srbske študente, ki so se uprli diktatorskemu režimu, podprli pa so jih tudi hrvaški. To je pesem za vse, ki se bodo prepoznali v njej,« poudari.

Nad skladbo je navdušenih tudi mnogo Slovenk, med njimi glasbenica Alenka Gotar, ki je novo Severinino uspešnico delila na spletu.