Hitri in drzni X: bombastična akcija s poudarkom na družini (FOTO)

Vin Diesel se vrača. In to s svojo razširjeno filmsko družino. Njegov najnovejši film Hitri in drzni X (Fast X), ki je svetovno premiero doživel 12. maja v Rimu, kjer se dogajata pomemben del zgodbe in verjetno najbolj spektakularna akcija v filmu, se z današnjim dnem začenja predvajati tudi v slovenskih kinodvoranah, potem ko so mu v ljubljanskem Cineplexxu v ponedeljek pripravili ekskluzivno predpremiero, na katero so pripeljali tudi nekaj nabritih športnih avtomobilov, podobnih tistim, ki nastopajo v sloviti dirkaško-akcijski franšizi.

Hitri in drzni X ima zelo pestro igralsko zasedbo.

Hitri in drzni X, kot pove že ime, je deseti del serije filmov, ki so jo poimenovali kar Hitra saga (Fast Saga), oziroma enajsti del franšize, ki jo tvori še odvrtek Hitri in drzni: Hobbs in Shaw. Hitra saga je doslej v blagajne prinesla že več kot 6,1 milijarde evrov, pri čemer sta bila največja zaslužkarja sedmi in osmi del, ki sta prinesla po več kot milijardo evrov vsak. Tudi najnovejšemu filmu obetajo dober začetek, in sicer naj bi v prvem vikendu predvajanja po svetu zaslužil okoli 275 milijonov evrov, od tega »le« petino v domačih kinematografih.

Od dirk do zarot

Zgodba serije se je spreminjala: če so prvi filmi predstavljali svet ilegalnih uličnih dirk z močno predelanimi avtomobili, so poznejši prešli v roparski in vohunski podžanr s poudarkom na bombastični akciji, lahko bi ji rekli tudi Misija nemogoče na steroidih, rdeča nit pa ostaja družina. Serija je iz Vina Diesla in Paula Walkerja (ki je pred desetimi leti, žal, umrl v prometni nesreči) naredila svetovni zvezdi, v njej pa se je zvrstila plejada znanih igralcev.

6,1 milijarde dolarjev je doslej zaslužila franšiza.

V zadnjem filmu poleg Diesla, ki je že nekaj časa tudi producent serije, nastopajo Michelle Rodriguez, Jason Statham, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Brie Larson, Alan Ritchson, Daniela Melchior, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron in Rita Moreno. Uspeh filmov se je prelil tudi v videoigre, igrače, modo in vse mogoče potrošniške izdelke.

Konec zgodbe?

Hitri in drzni X se konča s t. i. cliffhangerjem, se pravi z nedorečenim koncem – predvidoma leta 2025 naj bi videli veliki bombastični finale, v katerem naj bi nastopil tudi nekdo, ki ga vidimo v zaključni špici. In to še ni vse: Vin Diesel je namignil, da bi zaključek Hitre sage lahko namesto dveh delov imel kar tri.

Glavni igralec in producent Vin Diesel na svetovni premieri v Rimu FOTO: Remo Casilli/Reuters

Jason Mamoa nastopa v vlogi glavnega negativca. FOTO: Karantanija/Universal