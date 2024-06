Hellcats navdušile Veliko Britanijo

Na glavni ulici v Edinburgu so Hellcats, slovenske promotorke težkokategornega rocka, zaigrale v enem najbolj znanih rock lokalov, v katerem jih je pričakala množica poslušalcev, ki je že poznala njihove pesmi, in tako predstavljanje ni bilo potrebno.

Lokalni novinarji menijo, da so šle skozi repertoar kot strela, v tem čudovitem mestu pa so menda dobile kar veliko novih oboževalcev. Pot jih je nato peljala mimo Severnega morja do Ipswitcha, ki velja za trdnjavo klasičnega rock'n'rolla, in seveda so tamkajšnji prebivalci naše glasbenice sprejeli z navdušenjem.

Dekleta so nastopila tudi v Walesu.

Peklenske mačke navdušujejo po vsej Evropi.

Vrhunec turneje se je zgodil v londonski soseski Camden, ki v mestu še edina ohranja neokrnjeno kulturo rock in alternativne glasbe, tam pa se je dekletom zgodil njihov najboljši koncert. Klub je bil poln, nekateri so prišli že pred začetkom, tudi s celinske Evrope, da bi spoznali in slišali dekleta, po koncu nastopa pa se je pred njihovim prostorom vila dolga vrsta in artikli skupine so pošli v trenutku.

Glasbenice so veselo novico sporočile v Ljubljano, od koder je ekipa v London poslala novo pošiljko, ki so jo s hitro pošto dostavili že naslednji dan, da so se lahko dekleta v miru pripravila na koncert v Bradfordu. Wales jim je prinesel nove anekdote, na odru namreč niti največje glasbene zvezde niso smele imeti kozarcev, v zaodrju pa ni bilo dovoljeno fotografiranje, saj so bili tam razstavljeni uokvirjeni jopiči preminulih članov motoristične skupine, ki je dekleta sicer sprejela za svoja.

Naše glasbenice so se že tretjič podale na Otok.

Toda klub je bil po mnenju naših navdušenih glasbenic vrhunski, z izrednim zvokom in poln avditorij jih je glasno spremljal ves večer. »Kakšna fantastična turneja! Imamo najboljše oboževalce na svetu,« so misli po vrnitvi domov, kjer se bodo zadržale le kratek čas, strnile glasbenice, ki jih čakajo še nastopi na Finskem, v Franciji, na Nizozemskem in v Belgiji.