Helen Mirren vloga v Harryju Potterju

V slast mi je, da lahko v milijonih oboževalcev po vsem svetu spet prižgem iskrico čarovnije in čudenja.

V kvizu, ki bo potekal štiri zaporedne večere, bodo prek spleta lahko sodelovali tudi gledalci pred malimi zasloni.

Četrtega novembra se bo odvrtelo že drugo desetletje, odkar je na velika platna privršal prvi film iz serije o mladem čarovniku Harryju Potterju, ki je obnorel svet. Sledilo je še sedem nadaljevanj, vsa posneta po knjižnih predlogah pisateljice, ki so v kinoblagajne skupaj prinesla skoraj šest milijard evrov, s čimer franšiza o prikupnem mladem čarodeju še danes vztraja na tretjem mestu najbolj dobičkonosnih vseh časov.V luči tega je bilo že pričakovati, da bodo pri filmskem studiu Warner Bros prej ali slej razmišljali o televizijskih različici, o čemer se je na tihem začelo šušljati na začetku letošnjega leta. Za zdaj sicer vse ostaja le pri pogovorih med studiem in morebitnimi pisci, ki bi znali priljubljeno zgodbo prenesti v format serije in ki bi bila vredna Harryja, a tudi te besede bodo verjetno sčasoma postale meso.Do tedaj zna preteči še nekaj vode, kar pa ne pomeni, da bodo Potterjevi oboževalci dotlej brez vsega. Že kmalu namreč v obliki posebne petdelne serije, ki se bo predvajala na plačljivi platformi HBO Max ter kanalih Cartoon Network ter TBS, prihaja televizijski kviz Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, v katerem se bodo ljubitelji pomerili v znanju vsega, povezanega s knjigami in filmi. Seveda ne bodo manjkali slavni gostje, peti del posebne serije s kvizom, s katero želijo počastiti 20-letnico prvega filma, pa bo retrospektiva.Točen datum televizijskega kviza še ni znan, a verjetno bo okoli 4. novembra, ko je prvi film zaživel na filmskem platnu. Je pa že pricurljalo, da bo napeto tekmo med čarodejevimi oboževalci povezovala oskarjevka, ki je ponudbo, da postane del tega čarobnega sveta, v hipu sprejela.»Na vodi sem čutila, da bom nekoč dobila vlogo v Harryju Potterju, zato sem navdušena, da lahko sooblikujem slavje ob njegovi 20-letnici. Zgodba o Harryju, v knjigah in filmih, je v mnogih izmed nas namreč zbudila nekaj čarobnega, zato mi je v slast, da lahko v milijonih oboževalcev po vsem svetu spet prižgem to iskrico čarovnije in čudenja,« je dejala. Ustvarjalci kviza pa so dodali, da boljše od megazvezdnice za gostiteljico ne bi mogli najti, saj bo šovu pridala nekaj britanskega sijaja.