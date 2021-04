Glasbenica po treh desetletjih v novi preobleki

Triinpetdesetletnica je lani priznala, da se je po ločitvi spet zaljubila do ušes, ko je spoznala Uroša. FOTO: MARKO FEIST

Pesem Polepšaj mi ta dan je ena od njenih prvih avtorskih.

Pred natanko 30 leti, ko je nastala tudi Slovenija, jeizdala prvo samostojno kaseto z naslovom Polepšaj mi ta dan. Istoimenska pesem je tudi ena od njenih prvih avtorskih, v teh dneh pa je dobila osveženo podobo.»Odločitev za to je nastala ob sodelovanju v oddaji Moja pesem, tvoj glas, kjer smoin jaz interpretirali pesmi drug drugega. V oddaji, namenjeni mojim skladbam, je Eva zapela Polepšaj mi ta dan, ki jo je priredil Rudolf Gas (Strnad). Takoj me je navdušila in še isti večer sem naredila načrt, da želim to pesem po tridesetih letih še enkrat predstaviti ljudem. Avtor originalne izvedbe je, ki je ustvaril odličen aranžma v mirnejši verziji, Rudolf Gas pa je s svojim pristopom pesem obarval v ritme bluesa,« razkriva Irena Vrčkovnik, pevka in glasbenica, ki je sodelovala tudi v šovu Kdo si ti? (pod masko), ki so ga predvajali na Planet TV.Skrivala se je pod masko miške, z namigom, da odlično obvlada bobne, pa je članom obeh ekip precej otežila prepoznavo, saj tega njenega skritega talenta ni poznal nihče. No, pravzaprav verjetno še nihče ni bil na kakšni dobri žurki, saj je Irena razkrila, da po polnoči vedno sede za bobne in si da duška. A vrnimo se k pesmi Polepšaj mi ta dan, ki jo je nadgradila tudi z videospotom, ki pa je nastal kar doma.»Moj partnerima veliko veselja za tovrstno ustvarjanje, čeprav se poklicno s tem ne ukvarja. Kar s telefonom sva posnela kadre v mojem domačem kraju in v bližnji okolici, njegov sin pa je poskrbel za posnetke z dronom. Rdeča nit videa so milni mehurčki, ki nekako ponazarjajo trenutni način našega življenja. Ampak, saj veste, vsak mehurček enkrat poči. Sicer pa je pesem posvečena, srčnemu človeku z veliko začetnico, ki je mnogim spremenil življenje, a se je žal pred kratkim poslovil od nas,« še razkriva Vrčkovnikova, ki bo glasbeno obletnico zaznamovala z akustičnim koncertom, ki si ga bo mogoče ogledati maja na youtubu. »K sodelovanju sem povabila tudi odličnega kitarista, s katerim sva izbrala 15 pesmi od začetka mojega delovanja, odpela pa jih bom ob spremljavi dveh akustičnih kitar,« napoveduje in vabi h koncertu.