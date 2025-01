Slovenska narodnozabavna glasba zavita v črno, umrla je legenda

V 83. letu starosti je umrl Ottavio Brajko (1942–2025), ustanovitelj prvega primorskega narodnozabavnega ansambla, poroča Slovenski glasbenoinformacijski center.

Po zmagi na radijski oddaji Pokaži, kaj znaš in festivalu na Ptuju leta 1971 so se odprla vrata za številne nastope, vključno s štirimi turnejami v Kanadi in ZDA ter gostovanji v Avstraliji, Argentini in Braziliji. Ansambel je igral tudi Josipu Brozu - Titu in Fidelu Castru.

Leta 2018 zadnjič na odru

Brajkove melodije in besedila Ivana Malavašiča ter Ivana Sivca so zaznamovale devet plošč in številne uspešnice. Ansambel je deloval do leta 1989, zadnjič pa so skupaj nastopili leta 1992. Ob 50-letnici njegove glasbene poti so se člani leta 2018 še zadnjič zbrali na odru.