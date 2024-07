Festival Arsana je dvignil Ptuj na noge

Nastarejše slovensko mesto uživa v enem najlepših letnih festivalov pri nas. Festival Arsana je Ptuj dvignil na noge s spet izjemnim programom, ki ga z mlado ekipo pripravlja Mladen Delin.

»Res je, mi moramo skrbno pripravljati program, ki sloni na kakovosti, ne sme pa nas udariti po žepu, ker je potem lahko prihodnji pod vprašajem,« pravi Delin, ki je minuli konec tedna na osrednjih prizoriščih gostil Vlada Kreslina z Beltinško bando in Malimi bogovi, priložnost je ponudil vedno bolj uveljavljenim Čedahučijem, družinam je posvetil Adija Smolarja, soboto pa tudi malo sebi, saj je kot veliko presenečenje, ravno na svojega abrahama, zapel skupaj z MI2 njihovo Sladko kot med.

Vlado Kreslin je na oder povabil celotno ekipo Arsane, da zapoje z njim. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»MI2 so bend, ki ga lahko poleg Kreslina in številnih drugih slovenskih izvajalcev označimo za ambasadorje festivala. To so tisti izvajalci, ki so verjeli v nas, ki so bili z nami, ko smo šele začenjali.«

Leopold I. je v času poskusa atentana na Trumpa takole opozoril na Ivana Krambergerja. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Jutri bo v Minoritskem samostanu nastopila Američanka Morgan James, teden v naravnem objemu mestne tržnice zaključuje Magnifico. Marko Pigac