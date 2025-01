Ema pred Emo: Miša razkrila, kaj pomeni kratica Ema, Slakonja ne bo imitiral ...

V nocojšnji oddaji Ema pred Emo na nacionalni televiziji smo slišali vse skladbe, ki se bodo na Emi potegovale za nastop na letošnji Evroviziji.

Čez točno teden dni bomo dobili letošnjega slovenskega predstavnika na Evroviziji. Za vstopnico se potegujejo Eva Pavli, KiKi, Jon Vitezič, Trine, Klemen, Žan Videc, ANNA, July Jones, ZveN, PolarAce, Astrid & The Scandals in RAI. Vse zdaj zanima, kdo od njih bo nasledil Raiven.

Kdo bo nasledil Raiven?

Za zmago se poteguje 12 pesmi, ki smo jih nocoj premierno slišali v kratkem izseku v tako imenovanem 'disco boxu'. Gledalci pa so lahko spoznali tudi vse izvajalce, z njimi je v zaodrju po abecednem vrstnem redu poklepetal Jože Robežnik. V pogovoru so razkrili, zakaj so se prijavili in o čem pesem pripoveduje. Klemen Slakonja je na primer presenetil, da pesem ni imitacija, temveč besedilo razkriva resnično zgodbo njegove žene igralke Mojce Fatur, ki se je spopadla z neozdravljivo boleznijo in jo premagala.

Bernarda Žarn je v studiu oddaje Ema pred Emo gostila nekdanje slovenske evrovizijske predstavnike, ki so z javnostjo delili spomine na svoj nastop na Evroviziji, in druge poznavalce vsakoletnega spektakla. Med njimi so bili Lea Sirk, ki je razkrila dogodivščine z britjem nog in barvanjem las v rožnato, Omar Naber (dvakratni zmagovalec), Nuša Derenda in Eva Boto, ki je svetovala mladim, naj se ne jemljejo tako resno in uživajo.

Mati Eme

Med gosti Bernarde Žarn pa je bila tudi legenda televizije Miša Molk, ki je pred tremi desetletji kot takratna odgovorna urednica razvedrilnega programa zasnovala prvo Emo.

Mati Eme ji je zato rekla Bernarda, Miša pa je povedala, kaj kratica Ema pomeni, in sicer evropska melodija. Gremo na Emo! je na koncu zaklical Jože.

Presenečenje na koncu pa sta bila Raiven in glasbenik Gregor Strasbergar, ki sta kot voditelja Eme razkrila vrstni red nastopajočih.

