Znano je, kje bo naslednje leto Evrovizija! Toliko bo stala organizacija

Tekmovanje za pesem Evrovizije bo prihodnje leto v Baslu, so sporočili iz Evropske radiodifuzne zveze (EBU). Basel je z Ženevo veljal za najverjetnejšo izbiro, potem ko se Zürich in Bern nista odločila za kandidaturo. 69. tekmovanje z dvema predizboroma 13. in 15. maja ter finalnim večerom, v soboto, 17. maja, bodo gostili v areni St. Jakobshalle.

Pri izboru mesta so upoštevali merila, kot so koncept dvorane, povezava z javnim prevozom, trajnostnost, stanje hotelskih kapacitet, varnost in kakšna je motivacija mesta. Stroški prireditve so ocenjeni na okoli 30 milijonov evrov.

Gostili prvo Evrovizijo in zmagali

Kot so spomnili pri EBU, je Švica leta 1956 gostila prvo tekmovanje za pesem Evrovizije v Luganu in na njem tudi zmagala. To je bilo edino tekmovanje, na katerem so bili tekmovalci povabljeni k izvedbi dveh pesmi in ne ene.

Prva zmagovalka Evrovizije, Lys Assia. FOTO: Eurovision TV

Zmagala je pevka Lys Assia s pesmijo Refrain v francoskem jeziku, ni pa znano, kako se je odrezala njena druga pesem Das alte Karussell v nemškem jeziku, saj žirija točk ni nikoli razkrila.

Z drugo zmago se je Švica pohvalila v Dublinu leta 1988, ko je takrat še precej neznana kanadska pevka Celine Dion po napetem glasovanju z balado Ne Partez Pas Sans Moi za eno samo točko premagala britanskega pevca Scotta Fitzgeralda.

Po drugi zmagi pa je švicarska radiotelevizija potrebovala kar 36 let, da je ponovno slavila, tokrat z Nemom, ki je v Malmöju zmagal s pesmijo The Code.