Kdo bo zmagal na Emi? (FOTO)

Bliža se Ema 2025, tradicionalno najbolj obrekovan in gledan slovenski glasbeni festival. Potekal bo 1. februarja, ko bomo med 12 skladbami izbrali tisto, ki bo Slovenijo predstavljala na Pesmi Evrovizije 2025 v švicarskem Baslu.

Gostitelja bosta pevka Raiven in pevec skupine MRFY Gregor Strasbergar - Štras.

Klemen Slakonja v skladbi How Much Time Do We Have Left govori o občutkih, ki jih je doživljal, ko je njegova partnerica resno zbolela.

Verjetno me bo pol države popljuvalo, ampak na srečo bodo bolj popljuvali našega novega predstavnika.

»Vodenje Eme je zame odgovornost, da dogodek povežem z ljudmi, ki ga spremljajo z velikimi pričakovanji in strastjo. Imam izkušnjo kot nastopajoča in kot voditeljica, zato si predvsem želim, da bi bila Ema oder, na katerem bi se glasba in kreativnost srečali brez nepotrebnih kritik in pritiskov,« se veseli Raiven. Za Štrasa bo to prva voditeljska izkušnja na Televiziji Slovenija.

»Misel na vodenje zame trenutno ni velik užitek, ampak bolj stres. Verjetno me bo pol države popljuvalo, ampak na srečo bodo bolj popljuvali našega novega predstavnika,« razmišlja. V bitko se podajajo Eva Pavli, KiKi, Jon Vitezič, Trine, Klemen, Žan Videc, ANNA, July Jones, ZveN, PolarAce, Astrid & The Scandals in RAI. Evrovizijski ogenj bodo na nacionalki prižgali že teden prej, 25. januarja, ko bo na sporedu posebna oddaja Ema pred Emo. S snemanjem oddaje so že opravili – prvo dejanje letošnjega glasbenega projekta je tako zaključeno.

Astrid in Marcel Štefančič sta si imela veliko za povedati.

July Jones je pela že na Emi 2022, zdaj pa stavi na skladbo New Religion.

Mariborčan Žan Videc je lani zmagal na Melodijah morja in sonca, Emo pa napada s skladbo Pusti, da gori.

Štras pravi, da je misel na vodenje Eme zelo stresna.

Šarmantni Jon Vitezič je skladbo Vse ti dam napisal pred letom dni.

Ana Grdadolnik, na kratko ANNA, je najprej zablestela v Slovenija ima talent, zdaj bo zapela skladbo Čau.