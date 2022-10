Drobno srce S.O.S. kvinteta je prevzelo vse

S.O.S. kvintet je šestčlanska zasedba petih glasbenikov in pevke, ki navdušujejo tako na narodno-zabavni kot zabavni sceni. Igrajo torej več žanrov, najpogosteje na porokah pa tudi veselicah, pogosto jih v svojo sredino povabijo kot presenečenje. »Ljudje plešejo, pojejo in uživajo, ko zaigramo,« pravi trobentač in vodja ansambla Andrej Gorenjak, edini, ki prihaja iz Koroške.

Kaja Humski je s Polkaholiki zapela v venčku Miheličevih, ki smo ga slišali tik pred razglasitvijo rezultatov. FOTO: Marko Vavpotič

Pevka Kaja Humski je doma iz Pristave pri Mestinju; prav ona je s svojim glasom in čutno interpretacijo nežnega valčka Drobno srce na letošnjem festivalu Slovenska polka in valček (SPV) pristavila piko na i, da je ta postal najlepši valček leta 2022. Skladba opeva pričakovanje mlade mamice od trenutka, ko izve, da pod njenim srcem raste srček, in novico, da ne bosta več sama, zaupa ljubljenemu. In ko se detece rodi in pogleda v njene oči, jo znova preplavijo čustva, dete je vse dni deležno brezmejne ljubezni. Čustva so ob tej pesmi prevzela tudi člane S.O.S. kvinteta, zato ne preseneča, da jim je zlezla pod kožo, kot radi rečemo.

»V trenutku smo jo začutili in jo z veseljem izvajamo na naših nastopih,« pravijo fantje in dekle, ki so se v finale SPV uvrstili že v oddaji Zimski pozdrav, ki je bila na sporedu v začetku letošnjega leta. Kot pravijo, je valček posvečen vsem, ki jim otroci pomenijo vse na svetu, in tudi vsem, ki so prav zdaj v veselem pričakovanju. Melodijo je skomponiral vodja ansambla in trobentač Andrej Gorenjak, besedilo pa je delo odlične, že večkrat nagrajene tekstopiske Vere Šolinc.

Vodja S.O.S. kvinteta, trobentač in avtor melodije Drobno srce Andrej Gorenjak s pevko Kajo Humski FOTO: Mojca Marot

»Hvaležni smo, da imamo v bendu izjemnega komponista, našega Andreja, prav tako smo veseli sodelovanja s Šolinčevo ter z izjemnim glasbenikom Luko Krofom, ki nam skladbe uredi tako, da so smiselne. In tudi tokrat je on zaslužen za aranžma,« je uspeh pokomentiral klarinetist Primož Krajnc. Poleg omenjenih so člani ansambla še Sandi Grobelnik, Aljaž Jelen in Mitja Marko.

Uživajo, ko uživajo poslušalci

»Srečna sem, da sem članica tega banda, ki ustvarja tako dobro glasbo. Še najbolj pa uživamo, ko vidimo, da ob naših skladbah uživajo poslušalci. Ne nazadnje so prav njim naše skladbe namenjene,« pravi Kaja, ki je bila prijetno presenečena, ko je videla, da so na letošnjem festivalu SPV prejeli trikrat po 12 točk, torej vse možne točke, namenili so jim jih poslušalci in gledalci prek telefonskega glasovanja kot tudi tričlanska strokovna komisija, v kateri so bili Ivica Vergan, Bojan Zeme in Klemen Grašič, največ točk so jim podelili tudi predstavniki radijskih postaj Radia Slovenija, Radia Maribor in Radia Ognjišče.

Verjeli smo v to skladbo, očitno pa so to začutili tudi vsi drugi.

»Vsi smo verjeli v to skladbo, očitno pa so to začutili tudi vsi drugi,« pravi Kaja, ki je imela pred festivalom veliko težav z glasilkami, saj so se ji pojavili vozlički. Dva meseca ni smela peti niti glasno govoriti, zato jo je nastop upravičeno skrbel. A na srečo se je vse izteklo po pričakovanjih. Že spomladi so za valček Drobno srce posneli videospot, in to na Koroškem, zanj pa je poskrbel Dobran Laznik iz Kiki riki films, ki je z Grego Šteharnikom ustvaril tudi scenarij.

Zmaga na SPV se jim je nasmehnila v tretjem poskusu.

Mimogrede, S.O.S. kvintetu se je zmaga na SPV nasmehnila v tretjem poskusu, pač po znanem ljudskem reku, da gre v tretje rado. Zadnji dve leti so na festivalu sicer na visokem, a vendarle drugem mestu; leta 2019 so se predstavili s polko Lepo mi je s tabo, leta 2020 pa s polko Narišem sonce.