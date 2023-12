Drama v slovenskih hip hop krogih

Na slovenski hip hop sceni je vroče. Ob izidu nove skladbe Ulca zve use vrhniškega raperja Challeta Salleta se je na družbenih omrežjih začela prava drama, saj je znani draveljski producent Damijan Jović v novi skladbi raperja prepoznal verze, ki jih je že pred leti uporabil v svoji skladbi, ki sicer ni ugledala luči sveta.

»Videl sem, da je Challe Salle izdal nov komad, moram pa povedati, da si je refren izposodil kar od nas. No, komad je drugačen, a tekst 'punca, ulca zve use' je moj in Erikov,« je v sredo svojim sledilcem sporočil Jović. »Če bi me poklical in rekel, naj mu prodam, bi mu prodal za ušivih tri tisoč evrov, ampak ne. Človek kar vzame in uporabi, čeprav ve, na čigavem zelniku je to zraslo,« je dejal in posnetek, ki naj bi nastal leta 2017, v sredo objavil na spletu.

Jović je še dodal, da je skladba res čisto drugačna, ampak tekst je enak in ga zato ne more več uporabiti.

Lastne izkušnje prelil na papir

Vrhniški raper nam je potrdil, da je ideja za besedilo res nastala že pred leti, a vztraja, da je besedilo njegovo. »Damjan Jović je moj nekdanji producent, s katerim ne sodelujem več kot štiri leta, in od takrat tudi nimava stikov. Vsa besedila mojih pesmi so v celoti avtorska, sam jih pišem že 20 let. Besedilo za novo pesem Ulca zve use je nastalo pred približno šestimi leti, v obdobju sodelovanja z Jovićem, ko smo delovali kot ekipa. Ker takrat pesmi nisem posnel, je imel idejo, da bi besede iz refrena 'punca, ulca zve use' uporabili pri projektu z drugim izvajalcem, a ta projekt nikoli ni bil izdan niti to ni bilo v planu. V zvezi s tem me nihče nikoli ni kontaktiral in tudi ne vidim nobene neposredne povezave z mojo pesmijo,« nam je povedal Challe.

Pove še, da je nastala na podlagi resničnih izkušenj, ki jih je imel pred resno zvezo z zaročenko Yvonne, s katero ima skoraj eno leto starega sina. Pesem je nastala že pred leti, a zdaj jo je predelal in posnel novo različico.

»Besedilo je nastalo davno nazaj in je dobesedno čakalo v predalu. Letos sem ga po naključju našel in začutil, da bi to lahko posnel v drugačnem hip hop stilu in hitrejšem ritmu, v žanru afrobeat, ki je vse bolj popularen, in tega pri nas ni naredil še nihče. Zame je glasba izražanje misli, občutkov in čustev in ni treba, da je v pesmih vedno vse pozitivno in veselo. Takšno je pač življenje, pomembno je, da poveš, kaj čutiš, in daš to iz sebe. Ljubezen je zapletena, ne izteče se vedno vse po načrtih, in mislim, da nisem edini, ki je imel tako grenko izkušnjo,« je še dodal vrhniški raper.