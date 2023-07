Draginja ne prizanaša: Berlinale zateguje pas (FOTO)

Draginja ni prizanesla kulturi, niti tako pomembnemu in odmevnemu filmskemu festivalu, kot je Berlinale, ne. Vodji festivala, ki je skupaj s canskim in beneškim v trojici najpomembnejših in najbolj prestižnih tovrstnih filmskih dogodkov na svetu, sta po reviziji finančne strukture namreč dognala, da brez precej strogih varčevalnih ukrepov ne bo šlo več naprej. »Kulturne ustanove in festivali so, tako kot mnoga druga družbena področja, ob enakih proračunih prizadeti zaradi znatnega povišanja stroškov,« sta dejala Mariette Rissenbeek in Carlo Chatrian ter v luči tega napovedala spremenjeno in okrnjeno izvedbo že ob naslednji, 74. ediciji.

200 filmov bo na sporedu v prihodnjem letu.

Varčevalni ukrepi bodo korenito spremenili obseg Berlinala. Med drugim se bo število predvajanih filmov skrčilo za skoraj tretjino, v celoti bodo ukinili dve sekciji. Letos so na festivalu predstavili skupaj 287 filmov, v prihodnjem letu jih bo na sporedu okoli 200. To sicer ne bo prizadelo tekmovalne sekcije, kjer število izbranih filmov ostaja nespremenjeno, vse druge pa se bodo prestavile z manjšim številom filmskih stvaritev. A tudi to očitno še ni dovolj, s sporeda bodo namreč črtali tudi sekcijo Perspektive nemškega kina, znotraj katere so predstavljali perspektivne nemške filmarje, ter Berlinale serije. V prihodnje bodo zato najizjemnejše dosežke prodornih nemških režiserjev predstavili v sklopu drugih sekcij, Berlinale serije, ki so bile doslej neodvisen del programa, pa bodo vtkali v del, imenovan Berlinale Special Gala.

Naslednji Berlinale bo med 15. in 25. februarjem.

Berlinale se sicer že dlje financira v približno enakomernih deležih od prodaje vstopnic, sponzorskih sredstev in sredstev, ki jih nameni nemška vlada. Največji udarec so festivalu – ob siceršnjem višanju stroškov – zadali rezi sponzorskih sredstev. Nekaj manjših sprememb je prišlo s strani državne podpore. Nemška vlada je nazadnje prispevala 10,7 milijona evrov rednih sredstev ter letos še dodatnih 2,2 milijona zaradi pandemije. Za prihodnje leto je zaenkrat predvidenih 11,1 milijona evrov. Najbolj stalen in stabilen dotok je očitno izkupiček od prodaje vstopnic, saj je festival letos obiskalo skoraj toliko ljudi kot pred pandemijo. Letos so namreč prodali kar 320.000 vstopnic, kar je le malo manj od 330.000 v letu 2020. Berlinski festival je med pomembnejšimi filmskimi festivali sicer tisti z največ občinstva.

Festival bo odslej v okrnjeni obliki. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters