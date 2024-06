Dolgo so čakali nanjo, zdaj je tukaj (VIDEO)

Skupina Sopranos, ki jo sestavljajo Alenka Husić, Iris Ošlaj, Aleš Zibelnik, Frenk Nova in Dejan Tabor, je v polnem zagonu. Potrebovali so čas, da so po izredno napornih dveh letih poiskali navdih za ustvarjanje, se zaprli v studio in se prepustili ustvarjanju nove pesmi. Dolgo so jo čuvali, ker so čakali na pravi trenutek, zdaj pa je luč sveta končno ugledala skladba z naslovom Nekaj lepega, ki je skupini pisana na kožo. Je energična, sončna in polna ljubezni.

»Vsi vemo, da v življenju pridejo tudi težki trenutki. Čeprav vsakodnevno zabavamo ljudi, se v takšnih trenutkih znajdemo tudi sami. Ampak ne glede na to, kaj se zgodi, smo skupaj, obkroženi z glasbo, najbolj srečni. Tukaj vedno najdemo toplo zavetje,« pravijo Sopranosi, ob tem pa nam polagajo na srce: »Ljubezen se daje in živi, ujeti se je ne da.«

Ker je bilo vreme v zadnjem obdobju zelo nepredvidljivo, je bilo zanimivo tudi snemanje videospota. Frenk in Aleš sta bila kot izkušena amaterska meteorologa zadolžena, da izbereta dan snemanja. »Uspelo nam je z malo znanja, malo po čudežu, predvsem pa z močno voljo. Na koncu je bilo vreme kot naročeno – prekrasno in sončno,« razkrije Frenk.