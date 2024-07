Dokumentarec o Princeu v slepi ulici

Šestdelni dokumentarec o pokojnem glasbeniku Princeu, nad katerim režijsko taktirko vihti Ezra Edelman, je zašel v slepo ulico. Vse bolj se dozdeva, da nikdar ne bo ugledal luči dneva, saj so projektu prižgali rdečo luč skrbniki pevčeve zapuščine, trdeč, da je groba verzija filma polna dramatičnih faktoloških netočnosti in senzacionalističnega prikazovanja nekaterih dogodkov iz pokojnikovega življenja.

Edelman ni zelenec v sferah dokumentarnega filma, ne nazadnje se je podpisal pod uspešnico O. J.: Made in America, ki mu je leta 2017 prinesla celo oskarja za najboljši dokumentarni film. A če je s filmom o O. J. Simpsonu zadel žebljico na glavico, se zdi, da mu film o Princeu, ki je v delu že štiri leta, ni usojen.

Bomo kdaj videli dokumentarni film o Princeu? FOTO: Waaa/zds Wenn.com

Vajeti nad filmom je prvotno v rokah sicer držala režiserka Ava DuVernay, Edelman je vskočil kot njena zamenjava, s tem pa je tudi dobil dostop do Princeovih arhivov. A se je že hitro pojavila prva težava. Prvotno začrtanih in dogovorjenih šest ur filma je namreč raztegnil na devet ur, s čimer je prekršil dogovor, zato so skrbniki Princeove zapuščine preklicali pravice do uporabe glasbe v filmu. In film o glasbeniku brez njegove glasbe bi pač bil nekoliko nesmiseln. Vseeno Edelman menda noče niti za las popustiti in vztraja pri devetih urah.

Naslednja težava, zaradi katere je prišlo do zastoja, morda celo dokončnega, je menda precej vsebinska, čeprav podrobnosti, za katere netočnosti in senzacionalistične upodobitve naj bi šlo, niso jasne. »Ne gre za razkritja o zlorabi drog ali razkritja, povezana s spolnostjo,« vztraja vir. Toda skrbniki zvezdnikove zapuščine so menda zaskrbljeni, ker da so v filmu nekateri dogodki prenapihnjeni, senzacionalizirani in da ustvarjalci niso temeljito preverili vseh dejstev. Tem trditvam Edelman seveda močno nasprotuje.

Nekateri viri zatrjujejo, da je do težav prišlo zaradi vprašanja nadzora in da film, tako naj bi ocenjevali skrbniki zapuščine legendarnega multiinštrumentalista, Princea ne prikaže v dovolj pozitivni luči.

Dogovor o nastanku filma sta sicer le dve leti po pevčevi smrti – v 58. letu je umrl aprila 2016 zaradi prevelikega odmerka močnega opioida za blaženje bolečin – sklenila Netflix in ameriško podjetje za finančne storitve Comerica, ki je zaradi odsotnosti oporoke nastopalo kot začasni izvršitelj pokojnikovega premoženja. Od tedaj se je bitka za pravice do Princeove zapuščine precej zaostrila, šest sodno določenih dedičev namreč stoji na nasprotnih bregovih; a v primeru filma, ki morda nikoli ne bo končan, naj bi bili enotni.

