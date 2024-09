Dobrodelni koncert za Karmen, poglejte, kdo bo nastopal

Dobrodelni koncert bo v soboto, 5. oktobra, v Delavskem domu v Trbovljah, na njem pa bodo nastopili znani domači in hrvaški glasbeniki Zdravko Škender, Božidar Wolfand - Wolf, Zoran Cilenšek - Zoky, Matej Lebič, Duško Lokin, Guštni muzikanti, Denis Zajc, Andreja Zaletelj, Grupa Tornado in Štajerski Mišo, povezovala pa ga bo Tanja Vidic Goršak.

Kot nam je povedal Zoran Cilenšek, bodo z izkupičkom prek društva Anina zvezdica pomagali zbrati denar za nakup dvižne ploščadi za Zasavčanko Karmen, ki ima od rojstva cerebralno paralizo. Nakup in montaža ploščadi staneta 16.400 evrov. Njena mama pravi, da je že v porodnišnici izvedela, da ima hči cerebralno paralizo.

Bolezni ni poznala

Zoran Cilenšek bo pel na dobrodelnem koncertu za Karmen. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Takrat te bolezni nisem poznala in nisem vedela, kaj to pomeni za našo družino. Celotna situacija je bila izjemno težka, skrb velika, a z veliko vadbe, srčnosti in vztrajnosti je Karmen naredila prve samostojne korake, kar je bil za vse nas velik dosežek,« pove njena mama. Žal pa je korona zahtevala svoj davek. Karmen se je približno mesec dni borila za življenje, od takrat ne more sama ne sedeti in ne hoditi.

Pred dvema letoma so se iz stanovanja preselili v hišo, da bi bili več na svežem zraku. A žal je zdaj po stopnicah ne zmorejo več nositi ne domači in ne asistenti, zato si želijo to olajšati z dvižno ploščadjo. Glasbeniki pa so stopili skupaj v upanju, da bodo uspešni in se bo na koncertu zbralo čim več potrebnega denarja.