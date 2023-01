Dobrodelna glasbenica Duška pesem posvetila življenjskemu sopotniku (VIDEO)

Ana Dušica, ki že nekaj let živi na Koroškem, je pred leti pela v več ansamblih, in sicer v Ansamblu Francija Zemeta, z brati Slatinek, v ansamblu Vižarji in pri Vrlih muzikantih, pred časom pa se je odločila za samostojno glasbeno pot.

Za njo je več uspešnih projektov, te dni pa s svojo ekipo predstavlja pesem Tebi pojem pesem, dragi, za katero je besedilo napisal Matej Trstenjak, za glasbo pa je poskrbela sama. Posvetila jo je svojemu življenjskemu sopotniku, sicer prav tako priznanemu glasbeniku Miranu Merzdovniku, ki je lani praznoval abrahama, hkrati pa napoveduje priredbo, ki bo primerna za pomladni čas.

Zaupala nam je, da gre za pesem Jožice Svete z naslovom Spomin, ki jo bo odpela ob spremljavi klavirja. Ana Dušica je sicer tudi prostovoljka, saj pomaga in vodi pevski zbor v večgeneracijskem centru Andeški hram, pravi namreč, da sta glasba in petje prava terapija za dušo. Ukvarja se tudi s pisanjem kratkih zgodbic za otroke, najdemo jih pod naslovi Pojoči cvet, Levček Hinko in Petelinček Kiki, v prostem času nastane kakšna kratka pripovedna pesem v rimah. To nedeljo, 29. januarja, bo glasbenica nastopila na dobrodelnem koncertu v družbenem domu na Prevaljah.