Desetletnica harmonikarskega tekmovanja: Ribnica v znamenju tradicije in glasbe

Jubilejno 10. državno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko je potekalo v Ribnici na Dolenjskem, kjer so doma številni odlični harmonikarji in drugi glasbeniki. Zbralo se je 71 tekmovalcev, ki igrajo na frajtonarico oziroma diatonično harmoniko. Prišli so iz vse Slovenije, večina pa je bila mlajših od 20 let.

Dogodek, ki je tudi eden od vrhuncev na glasbeni sceni, so pripravili v kongresni dvorani Rokodelskega centra Ribnica. Tudi letošnje tekmovanje je potekalo v dveh disciplinah: tradicionalna glasba, kjer so tekmovalci izvajali skladbe iz bogate zakladnice slovenske dediščine, in vsa glasba, ki omogoča izvajanje sodobnejših ali manj značilnih zvrsti za diatonično harmoniko.

Absolutni zmagovalki Mia Ovčjak in Danaja Grebenc FOTOGRAFIJE: Arhiv Zdhs

Organizatorji, Zveza diatonične harmonike Slovenije (ZDHS), so glasbenike razdelili v osem starostnih skupin, njihove nastope pa je ocenjevala mednarodna strokovna žirija, v kateri so bili predsednik Janez Fabijan in Robert Zupan kot predstavnika Slovenije, Štefan Geier iz Italije ter Gottfried Hubmann in Werner Weibert, predsednik avstrijske harmonikarske zveze.

Franc Mihelič je iz rok predsednika ZDHS Klemna Rošerja prejel prvo plaketo za življenjsko delo.

Odličnih 1050 točk

Po vseh nastopih je komisija razglasila letošnji absolutni zmagovalki, ki sta dosegli največ točk. V kategoriji vsa glasba je slavila gimnazijka iz Dravograda Danaja Grebenc, ki je tako ubranila naslov in znova dokazala, da je preprosto najboljša, v kategoriji tradicionalna glasba pa je postala absolutna zmagovalka komaj 13-letna Velenjčanka Mia Ovčjak.

»S tem tekmovanjem se je zaključila tudi dvoletna sezona pokala Slovenije, na katerem sem dosegla odličnih 1050 točk in postala prvič absolutna zmagovalka pokala Slovenije. Ob tem hvala mojemu mentorju Nejcu Pačniku iz Glasbene šole Pačnik, ki je moj motivator in vzornik,« je po razglasitvi dejala presrečna Mia.

Pihalni kvartet profesorjev glasbenih šol Koroške je popestril dogodek.

Zlata priznanja v posameznih skupinah so osvojili Anže Kmetič, Tilen Berkopec, Taj Brečko, Maša Juhart, Lenart Kos, Nina Kobetič, Nik Baškovč, Sinja Gračnar, Matevž Perc, Manca Tkalec, Miha Pavlin, Filip Pintar, Zala Praper Šipek, Aleks Berkopec, Blaž Krajnik, Saša Karničnik, Matic Kunej, Anej Sodec, Aljaž Štrigl, Kaja Završnik, Ruben Žvab, Gašper Štajnar, Uroš Ber, Domen Drobež, Alina Mrak in Žan Vidmar.

Pomembno priznanje

Na dogodku so podelili zahvalne plakete Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za dolgoletno podporo pri organizaciji tekmovanj in Avstrijski harmonikarski zvezi (HVÖ) za dolgoletno mednarodno sodelovanje. Vrhunec večera je zaznamovala podelitev prve nagrade oziroma plakete za življenjsko delo, ki jo je prejel eden najpomembnejših ustvarjalcev na področju diatonične harmonike v Sloveniji Franc Mihelič.

Ponosna mentorja absolutnih zmagovalk Nejc Pačnik in Klemen Rošer z zakoncema Francem in Bernardo Mihelič

»To je priznanje za njegova desetletja predanega ustvarjanja in neprecenljivega prispevka k slovenski glasbeni dediščini. To je trenutek, ki nas vse navdihuje in povezuje,« je ob tem dejal Nejc Pačnik.

Zlati (z leve) Gašper Štajnar, Ruben Žvab, Matic Kunej, Anej Sodec in Saša Karničnik

Klemen Rošer, predsednik ZDHS, pa se je zahvalil vsem nastopajočim, tudi staršem tekmovalcev, ki jih podpirajo in spodbujajo. Praznični večer je z glasbo obogatil Pihalni kvartet profesorjev glasbenih šol Koroške, v katerem so zaigrali Matej Švab, Primož Rečnik, Nadja Rošer in Mitja Repnik, izvedli so priredbi dveh skladb Franca Miheliča, že skoraj zimzeleno Kjer lastovke gnezdijo in Galebi, ki sta bili ustvarjeni posebej za to priložnost.