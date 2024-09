Dejan Vunjak se je poslovil

Ker se poletje preveša v jesen je prišel čas, ko se bodo prireditve na prostem počasi zaključevale. Tudi priljubljeni slovenski glasbenik Dejan Vunjak je sporočil, da je včeraj zvečer še zadnjič letos nastopil na veselici in se poslovil od tovrstnih prireditev do prihodnjega leta.

Dejan Vunjak je slovenski glasbenik, pevec in zabavljač, znan po svoji prisotnosti v narodno-zabavni glasbi in popu. Gre za sina pokojnega slovenskega glasbenika, legendarnega Brendija. Dejan je svojo glasbeno kariero začel v zelo mladih letih, kjer je kombiniral elemente pop glasbe z narodno-zabavnimi melodijami.

Postal je priljubljen predvsem zaradi svojih energičnih nastopov in uspešnic, kot so pesmi Če te poljubim in Želim, želim. Poleg glasbene kariere se je Vunjak preizkusil tudi kot plesalec in zabavljač. Leta 2017 je zmagal v slovenski različici televizijske oddaje Zvezde plešejo.