Dejan Vunjak prvič moči združil s sestro

Mladi glasbenikse s priredbo skladbe Jutri bom k tebi odšel ni prvič odločil posneti kakšne očetove skladbe, sajpesmi rad in pogosto prepeva. Je pa omenjena pesem zagotovo posebna v več pogledih. Skladba, ki je sicer stara šestnajst let, zanj nosi eno izmed najlepših sporočil, ki jih je v življenju slišal. In prav zato se je odločil, da jo posname tudi v svoji verziji.»Želim si, da se ob tej pesmi ljudje zaljubljajo, poročajo, veselijo prvega naraščaja, obujajo spomine,« pravi na kratko o skladbi, katere avtor je Brendi. Pesem pa ni posebna le zaradi tega, ker sta jo zapela tako oče kot sin, temveč tudi zaradi ekipe, ki je priredbo oziroma videospot ustvarjala. Videopodoba skladbe je namreč družinsko delo. Dejan je prvič sodeloval s sestro, produkcijsko pa je nad spotom bedela založba Mandarina, ki jo je ustanovil že Brendi. Tina, ki je poročena s članom ansambla Gadi, je prevzela režijsko palico. Kakšno je bilo sodelovanje med bratom in sestro?»Odlično, bil sem zelo sproščen,« pravi Dejan. Tina se je sicer ukvarjala s plesom, ni pa kot Dejan šla po očetovih stopinjah v glasbene vode. V družinski založbi deluje tudi Dejanova in Tinina mama, ki se redko pojavlja v medijih, čeprav tudi zanjo glasba ni popolna neznanka. Ves čas je spremljala Brendijevo pevsko pot, v oporo in za nasvet je Dejanu, glasbenik je zet, nekoč pa se je kratek čas z glasbo ukvarjala tudi sama, kar ve malokdo. Vsa leta pa je delala v založbi. Ker v Mandarini snema tudi ansambel Gadi, gre za družinsko založbo in delovanje v pravem pomenu besede.