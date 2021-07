Danajo harmonika spremlja od mladih nog

S starši FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Na 12. tekmovanju World accordion contest, ki je prav tako potekalo prek spleta, udeležilo pa se ga je okoli 240 tekmovalcev z vsega sveta, je postala absolutna zmagovalka v kategoriji študentov, sekcija diatonična harmonika.

9

let že razteguje meh.

je doma iz vasice Trbonje, pet kilometrov od Dravograda, kjer jo kot dekle s harmoniko vsi poznajo od mladih nog. Frajtonarico je namreč začela igrati že v vrtcu, v devetih letih pa je z njo na približno sto tekmovanjih osvojila najvišje lovorike. Čeprav še vedno igra vsak dan, tudi po več ur, se še ni naveličala. Kvečjemu je motivirana, saj je bila vseh devet let v osnovni šoli odlična učenka s samimi peticami, zato je iz rok županje Dravogradanedavno prejela dve zlati petici za odlični uspeh v osnovni in glasbeni šoli.Po dvakratnem nazivu mladinske svetovne prvakinje Danaja niza uspehe še na drugih večjih harmonikarskih tekmovanjih. »Lani nam jo je koronavirus pošteno zagodel, saj sta bili v vsem letu izvedeni le dve,« nam pove dekle, ki je na mednarodnem tekmovanju za nagrado avsenik prejela zlato priznanje in skupno med približno sto udeleženci zasedla odlično drugo mesto. »Na državnem tekmovanju v sklopu Zveze diatoničnih harmonik Slovenije (ZDHS) pa sem postala absolutna državna prvakinja tradicionalne glasbe,« pove Korošica, ki si je zlato priznanje in prvo mesto v duo zasedbi priigrala tudi s prijateljem. Maja se je, prav tako prek spletnih strani, udeležila mednarodnega tekmovanja Pannoniaccordion 2021 v Murski Soboti.Po absolutni zmagi v narodno-zabavni glasbi leta 2019 se je udeležila še discipline zabavna glasba. In si znova priigrala prvo mesto. Nedavno je sodelovala na 12. tekmovanju World accordion contest, ki je prav tako potekalo prek spleta, udeležilo pa se ga je približno 240 tekmovalcev z vsega sveta. Čeprav Danaja ni vedela, kaj lahko pričakuje, se je sredi junija razveselila rezultatov. Osvojila je namreč zlato priznanje in postala absolutna zmagovalka v kategoriji študentov, sekcija diatonična harmonika. Avgusta pa jo čaka še eno spletno tekmovanje, in sicer v Kanadi, sledile bodo priprave na državno tekmovanje ZDHS, ki bo novembra. Dela zato Danaji in njenemu mentorjune zmanjka.Leni jeseni je posnela tudi prvi videospot na skladboAlpengold spielereien, ki je ena njenih prvih zmagovalnih skladb, s katero je postala dvakratna mladinska svetovna prvakinja, uvrstila pa jo je tudi na svoj prvi album. Z Gašperjem Štajnarjem s Škofljice se v duo zasedbi pojavljata na raznih tekmovanjih, koncertih in nastopih po Sloveniji, moči pa sta združila tudi na Gašperjevem prvencu, ki je izšel aprila letos. Na njem je pesem Spomin na Pariz, za katero sta posnela videospot v Piranu, a Danaja ne igra harmonike, ampak se predstavlja vokalno.Rada sede tudi za klavir, a ob vsem tem ne zanemarja drugih obveznosti. Nedavno se je poslovila od osnovnošolskih klopi, kjer je vsa leta blestela in se zato zapisala v zlato knjigo. Prav tako je končala državno glasbeno šolo v Slovenj Gradcu in opravila vse zaključne izpite v zasebni glasbeni šoli Klemna Rošerja. Čeprav bo jeseni postala gimnazijka, pa harmonike ne bo zanemarila. »Prihodnje leto se nameravam udeležiti svetovnega prvenstva harmonikarjev in na to se že intenzivno pripravljam,« nam razkrije simpatično dekle, ki se ne želi ločiti niti od mentorja, pedagoga, psihologa in prijatelja Klemna Rošerja, s katerim se odlično razumeta in trdo delata, kar se vidi na vrhunskih rezultatih. Mlada Korošica je hvaležna tudi staršem, saj brez njune opore ne bi dosegla vseh naštetih uspehov.