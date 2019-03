Stari znanci z odrov v novi zasedbi

Dobro začrtana prihodnost

Dobra kombinacija naključij, znanja, veselja in dobrih iskrenih ljudi je torej rezultat naše nove zasedbe.

Pevka Ana Dušica je srce ansambla. FOTO: OSEBNI ARHIV

Poezija na harmoniki

Člani Ansambla Vrli muzikanti soin. »V tej zasedbi in pod tem imenom še nismo imeli ravno veliko nastopov, a smo v preteklosti vsi razen harmonikarja igrali v isti zasedbi in osvojili precej lovorik,« pravi Franci Ribič, sicer pevec nove zasedbe.Kot pravijo fantje in dekle, so prihodnost dobro začrtali in se resno lotili dela. »Imamo namen posneti več lastnih skladb, s katerimi se bomo predstavljali na koncertih, festivalih in širši javnosti po vsej Sloveniji,« pravi Ribič. In nadaljuje: »Če pa govorimo o članih, naj začnem kar pri našem srcu ansambla, to je naša pevka Ana Dušica, ki je že znan obraz z narodno-zabavne scene. Najprej je bila pri Ansamblu Marjana Drofenika, nato pri Bratih Slatinek, kasneje pa je našla pot do trio zasedbe, in sicer Vižarjev.«Zadnja zasedba je bila zadnjo usodna, saj je pri Vižarjih pela v duetu s pevcem Francijem, ki pa je pel in še poje v Oktetu Planika. Franci Ribič sicer prihaja iz bolj tehničnih vod, a ga je glasba spremljala vse življenje; kot tehnik se je na začetku kalil pri Poskočnih muzikantih, ker pa so ti imeli iz dneva v dan več nastopov, saj je njihova priljubljenost strmo rasla, jih je moral zaradi službenih obveznosti zapustiti. Brez dobre trio glasbe seveda ne gre, in trdni temelj ansambla s svojim basom predstavlja in ustvarja Simon Lesnik, ki je pri rosnih 17 letih od staršev dobil bas kitaro, nato pa je znanje pilil pri. Igral je tudi v Ansamblu Klemna Rošerja, Kvintetu Event in Vižarjih.»Ritma ni brez kitare, Vrlih muzikantov pa ne brez kitarista Aleša Thalerja, ki je že kot otrok obiskoval pevski zbor in glasbeno šolo, resneje pa je začel ukvarjati z glasbo, ko je ustvaril prvo lastno zasedbo Pohorski odmev, nato pa igral pri Hlapcih, Pravih fantih ter Vižarjih,« sopotnike opisuje Franci.Prava poezija pa pri Vrlih muzikantih nastaja na harmoniki, katere meh razteguje Matic Balant. Fant prihaja iz Podgorja pri Slovenj Gradcu, ima rosnih 17 let in je odličen harmonikar. Tudi v njegovi družini je glasba doma, saj ima tudi brata, ki je prav tako odličen harmonikar. Obema je glasbo v zibel položil njun oče, ki je dolga leta igral v narodno-zabavnem ansamblu. »Dobra kombinacija naključij, znanja, veselja in dobrih iskrenih ljudi je torej rezultat naše nove zasedbe,« sklene naš vrli sogovornik.