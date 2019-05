Pattinson bo novi Batman

Nekdanji najstniški zvezdnik Robert Pattinson bo dvignil svojo zvezdniško kariero v nepredstavljive višine. Igralca so po dolgotrajni avdiciji izbrali za novega Batmana. Producenti so razkrili, da ga bomo v vlogi netopirjastega superjunaka lahko prvič videli 25. julija 2021. S tem bo prevzel štafetno palico od Bena Afflecka, ki je junaka iz sveta DC Comics igral leta 2017 v Ligi pravičnih (Justice League).



Pattinson bo kot Bruce Wayne nastopil v projektu Matta Reevesa. Da bodo spremembe, se je šušljalo že januarja, ko so iz Hollywooda prišle govorice, da je Ben Affleck odstopil od projekta, ki naj bi ga sprva napisal, režiral in v njem odigral glavno vlogo. Predprodukcija naj bi se začela že to poletje. Zanimivo je, da se ob Pattinsonovem imenu vseskozi pojavlja še ime Nicholasa Houlta, ki je bil tudi v ožjem izboru. Izbira ne preseneča, saj naj bi se novi film posvečal Bruceu Waynu v mladih letih. Reeves se je snemalni ekipi pridružil februarja 2017, ko je zamenjal Afflecka kot scenarista. Njegova naloga je bila, da popravi besedilo, ki je očitno razočaralo producente.



Zamisel, da bi bil film v celoti v Affleckovih rokah – pri scenariju je sodeloval bivši predsednik DC Entertainment Geoff Johns –, torej ni bila dobra. Očitno sta možakarja nekoliko precenila svoje sposobnosti pisanja. Reeves je najbolj znan po megauspešnici Planet opic. Aktualni Pattinsonov film nosi naslov Svetilnik, premierno bo predvajan konec tega tedna na festivalu v Cannesu. Sicer pa je postavni Britanec najbolj znan po vlogi vampirja Edwarda Cullena v sagi Somrak.