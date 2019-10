Od Melanije in Miše do tajkunov

Andrej Košak. FOTO: RTV SLO

Na nedavnem 22. Festivalu slovenskega filma v Portorožu so premierno predvajali novi celovečerni koprodukcijski film scenarista in režiserja Andreja Košaka Vsi proti vsem, v katerem v glavnih vlogah nastopajo slovenski igralci Vlado Novak, Silva Čušin, Aleksandra Balmazovič in Iva Kranjc Bagola ter nekaj igralcev iz Srbije in Makedonije.Vsi proti vsem je filmski odgovor na znamenitodramo Kralj na Betajnovi, ki je še danes aktualna, le da so tokrat junaki iz današnjega časa. Je politični triler, ki govori o politiki, volilnih prevarah in padcu moralnih vrednot, ki se dogaja v izmišljenem kraju Rovte pod idiličnimi Alpami. »Slovenska tranzicija nam je pokazala, kako je politika postala sinonim za korupcijo. Vsi proti vsem je ostra analiza korupcije na prihajajočih volitvah v majhnem idiličnem slovenskem mestu Rovte. Glavni lik je župan, ki izgublja volitve in je prisiljen poslovati z lokalnimi kriminalci. Vsi proti vsem na lokalni ravni kaže, da živimo v globalnem svetu ponarejenih novic, političnih spinov in korupcije, kjer sta morala in etika izgubili pomen,« pravi Košak.To je njegov četrti celovečerni igrani film (prvi je bil Outsider). Že med študijem je začel režirati na TV Slovenija in med drugim ustvaril oddaje, ki so zaznamovale slovenski medijski prostor, kot je bil Videošpon zin Res je! z. V tem času je ustvaril tudi modni spot zkot ameriško predsednico.