V ŽIVO: Točke se že delijo, koliko jih bosta zbrala Zala in Gašper?

Zjokal se je. FOTO: Posnetek Zaslona

Poljubil jo je. FOTO: Reuters

Veliki finale bomo v živo spremljali na našem portalu. Vabljeni, da se nam po 21. uri pridružite na slovenskenovice.si!

Vrstni red nastopajočih:

Odločali bodo gledalci in žirija

V Tel Avivu nocoj poteka finale za Pesem Evrovizije, na velikem odru pa sta nastopila tudiins pesmijo Sebi. Mlada zaljubljenca sta pred nastopom za RTV Slovenija dejala, da bosta dala od sebe 1000 odstotkov. To sta tudi storila. Po nastopu sta oboževalcem in podpornikom že zahvalila na Facebooku: »Hvala, da sva se zaradi vas počutila udobno na tem ogromnem odru.«Sosedi Avstrija in Italija nam nista namenili nobene točke, Slovenija je trenutno na 18. mestu.Najbolj radodarna do Slovenije doslej je bila Poljska, ki je Zali in Gašperju namenila 10 točk.Začelo se je potovanje po Evropi. Iz vseh sodelujočih sporočajo število točk, ki so jih nastopajočim namenile posamezne žirije oziroma komisije.Konec glasovanja.Začel se je 8-minutni nastop Madonne, za katerega naj bi ji plačali več kot milijon, po nekaterih poročanjih naj bi zaslužila 1,8 milijona evrov.Na velikem odru v Tel Avivu se je voditelju pridružila pevka Madonna.Večtisočglavo publiko med glasovanjem navdušujejo nekdanji zmagovalci Evrovizije, ki pojejo pesmi drug od drugega. Conchita je zapela zmagovalno pesem Heroes.Zadnji je nastopil Miki, ki predstavlja Španijo. Sledi glasovanje.Za nami je 22. nastop. Trenutno na odru Srbija s pevko Neveno, ki je balado posvetila svojemu zaročencu.Izraelca Kobija Marimija so ob koncu nastopa prevzela čustva. Tako zelo se je v živel v pesem, da ni mogel zadržati solz.Na odru Nizozemska, ki je – sodeč po stavnicah – absolutna favoritka. Duncan Laurence je ob spremljavi klavirja zapel balado, ki je navdušila vse.Še en odličen nastop naših zaljubljencev. Tudi tokrat ni manjkalo izkazovanja ljubezni na odru, na koncu pa je Gašper Zalo celo poljubil. Upamo na čimvišjo uvrstitev.Zala in Gašper že na odru, za zdaj kaže dobro.Vsak trenutek bosta nastopila Zala in Gašper. Stiskamo pesti!Nemški predstavnici S!sters sta svojo skladbo namenili vsem sestram.Izredno čustven nastop Jonide Malique, pevke z edinstvenim glasom in nepogrešljivim stilom. Zapela je v albanščini. Sledila je Češka s skupino mladih fantov Lake Malawi.Na oder je prva stopila predstavnica Malte z energično pesmijo Chameleon.1. Malta: Michela - Chameleon2. Albanija: Jonida Maliqi - Ktheju tokës3. Češka: Lake Malawi - Friend of a Friend4. Nemčija: S!sters - Sister5. Rusija: Sergey Lazarev - Scream6. Danska: Leonora - Love Is Forever7. San Marino: Serhat - Say Na Na Na8. Severna Makedonija: Tamara Todevska - Proud9. Švedska: John Lundvik - Too Late For Love10. Slovenija: Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi11. Ciper: Tamta - Replay12. Nizozemska: Duncan Laurence - Arcade13. Grčija: Katerine Duska - Better Love14. Izrael: Kobi Marimi - Home15. Norveška: KEiiNO - Spirit In The Sky16. Velika Britanija: Michael Rice - Bigger Than Us17. Islandija: Hatari - Hatrið mun sigra18. Estonija: Victor Crone - Storm19. Belorusija: ZENA - Like It20. Azerbajdžan: Chingiz - Truth21. Francija: Bilal Hassani - Roi22. Italija: Mahmood - Soldi23. Srbija: Nevena Božović - Kruna24. Švica: Luca Hänni - She Got Me25. Avstralija: Kate Miller-Heidke - Zero Gravity26. Španija: Miki - La VendaNocoj bo na evrovizijskem odru nastopilo 26 držav. Poleg Izraela, ki je gostitelj letošnjega spektakta, in »velikih pet« (Italije, Francije, Španije, Nemčije in Velike Britanije) bodo nastopili še predstavniki 20 držav, ki so se najbolje odrezale na dveh predizborih. To so Grčija, Belorusija, Srbija, Ciper, Estonija, Češka, Avstralija, Islandija in San Marino, Slovenija, Severna Makedonija, Nizozemska, Albanija, Švedska, Rusija, Azerbajdžan, Danska, Norveška, Švica in Malta. Evrovizijsko obarvan večer bodo vodiliinZmagovalno skladbo bodo izbrali gledalci in petčlanske strokovne žirije v vseh 41 državah udeleženkah. Glasovi bodo v razmerju 50-50. Slovensko žirijo sestavljajoin. Točke slovenskega glasovanja bo v Tel Aviv sporočila, naša lanskoletna predstavnica na Evroviziji.