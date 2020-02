Dekleta, ki preoblačijo ritme

7 let že prepevajo.

Amabile v glasbi pomeni ljubek, prijeten.

Poroke, proslave in prireditve

Na festivalu Slovenska polka in valček skupaj z Barbaro Žlindra, pevko Ansambla Roka Žlindre, s katerimi še vedno uspešno sodelujejo. FOTO: MOJCA MAROT

Amabile se imenuje glasbena skupina, v kateri so že leta 2013 moči združila štiri dekleta,interin. Novembra lani so predstavila svojo prvo avtorsko skladbo z naslovom Sanjam, za katero je besedilo in melodijo napisala Polona, aranžma pa je Monikino delo.Pred letom dni smo jih videli tudi v oddaji Slovenski pozdrav, in to skupaj z Ansamblom Roka Žlindre, s katerim so združile moči in sodelovale na festivalu Slovenska polka in valček z valčkom Veliko je želja, s katerim so se uspešno prebili celo v finale. Sodelovanje deklet s tem dolenjskim ansamblom pa se očitno uspešno nadaljuje, saj so se letos z njim lotile posebnega projekta štirih koncertov z naslovom Mi ga pa žlindramo iskreno.Člani ansambla in pevke na njih nekatere znane melodije preoblečejo v narodno-zabavne ritme. Tako, malo drugače, bolj po domače, denimo zveni tudi Magnificova pesem Tivoli.Sicer pa dekleta veliko prepevajo in tudi zaigrajo na porokah in ob drugih posebnih priložnostih, kot so razne prireditve in proslave. Tudi na orgle v cerkvah znajo zaigrati. »Skladbe, ki jih pojemo, priredimo same. Vsaka od nas se je izobraževala v glasbeni šoli, nekatere to še nadaljujemo na višjih glasbenih šolah in akademiji, tako da z glasbo resnično dihamo. Najlepše pa je, kadar občutimo, da nas ljudje poslušajo,« pravijo dekleta, ki se povsem prilagodijo različnim glasbenim željam pa tudi zvrstem.​Skoraj natančno pred enim letom so v Ivančni Gorici priredile koncert, ki je bil prepreden z mladostno energijo, silovitimi čustvi in besedami, ki so jih namenile prijateljici, zaupnici, mentorici in organizatorki, ki je nepričakovano in prehitro zapustila naš svet.Na njem so se Monika, Manca, Polona in Nika predstavile z izbranimi slovenskimi in tujimi pesmimi in seveda navdušile. Med njimi je bila pesem Slavolok, ki so jo krstno izvedle na regijskem srečanju pevskih zasedb in bile celo nagrajene.