Brendijeva potomca združila moči (VIDEO)

Čez mesec dni bo minilo deset let od smrti znanega glasbenika, ki so ga oboževalci bolj poznali pod imenom. Njegovo glasbeno pot danes uspešno nadaljuje njegov sin, nič manj uspešna pa ni njegova hčerka, plesalka, ki je z bratom letos prvič sodelovala pri snemanju videospota.Spomnimo, glasbenik Branko Jovanovič Vunjak je svojo življenjsko pot sklenil po nastopu v Lipici, kjer je skorajda do zadnjega diha s svojim bandom zabaval goste. Starega komaj 49 let ga je izdalo srce. Oboževalci so ga poznali tudi kot člana zasedbe Don Juan, sicer pa je bil pevec, kitarist, aranžer, pisec glasbe in besedil. Na sceni je kraljeval več kot četrt stoletja in ustvaril številne uspešnice, brez katerih še dandanes ne mine nobena veselica (no, že drugo leto jih zaradi epidemije vsi zelo pogrešajo) ali druga zabava. Med najbolj znanimi so prav gotovo Najlepše so kelnarce, Pod oknom sem stal, Rdečo rožo utrgal bom zate, Kakšna bo ta nora noč, Ona sanja Pariz.Brendijev glasbeni talent je podedoval njegov sin Dejan, ki ustvarja avtorske skladbe, a tudi priredbe očetovih uspešnic. Ena takih je denimo Marjanca. Pred natanko osmimi leti je Dejan posnel prvo avtorsko z naslovom Želim, želim. Do danes jih je nastalo že več, na primer Če mam pa tebe, Čist' mejčken, Ni je lepše, kot si ti, Če te poljubim, Le za tebe, Se še spomniš name.Letos, ko mineva deset let od smrti očeta, pa je z Brendijevimi barabami po petih letih posnel novo priredbo očetove uspešnice Jutri bom k tebi odšel. »Odločil sem se za pesem, ki je stara 16 let in nosi eno izmed lepših sporočil,« pravi energični pevec. Kot pravi, si želi, da bi se ljudje ob njej zaljubljali, poročali, se veselili naraščaja, obujali spomine na lepe dogodke v življenju. Še posebno pa je ponosen na ta projekt zato, ker je za videospot poskrbela njegova ožja družina in hišna produkcija Mandarina.Prvič v življenju je sodelovala tudi Dejanova sestra Tina Zavrl, ki je prevzela režijo in produkcijo novega videospota. Dejan je bil nad njunim sodelovanjem navdušen in morda tudi zato še bolj sproščen kot sicer.