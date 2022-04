Božidar Wolfand - Wolf: Vrnitev domov je bila rešilna bilka

»Že pred kar veliko leti sem razmišljal o tem, kaj bom počel in kje bom užival svoje zadnje obdobje na Zemlji. Sledilo je obdobje, ko sem se počutil izgubljenega, brez nekega pravega fokusa, nisem imel prave volje in elana, skratka, bil sem prazen in nesrečen in čutil sem, da je vrnitev v domovino edina pot, da spet zaživim,« nam zaupa Božidar Wolfand - Wolf, ki je dolgo živel v Ameriki, naposled pa presodil, da bo vrnitev domov zanj rešilna bilka.

Ideja za novo pesem z naslovom Prihajam domov, ki jo je izdal pred kratkim, pa se je porodila že, ko je še bil v Ameriki. A tudi takoj po tem, ko se je vrnil, še ni imel energije, da bi pesem tudi posnel.

»Letos, ko sem bil na obisku pri moji hčerki in vnukih, pa sem se spet spomnil nanjo. In takoj ko sem se vrnil domov, sem začutil, da je prišel pravi trenutek, da jo vendarle posnamem. Moderno življenje je veliko Slovencev poneslo v svet, nekateri potujejo, drugi živijo na oddaljenih koncih sveta in prepričan sem, da mnogi globoko v sebi čutijo podobno bolečino, kot sem jo jaz. Prav to željo po vrnitvi opisujem v tej novi pesmi,« pravi Wolf.

Kot dodaja, pesem hkrati prinaša upanje vsem tistim, ki so doma in pogrešajo svoje ljubljene, hkrati pa upajo, da se bodo nekoč vrnili. Sicer pa zdaj spet uživa življenje, ima novo ljubezen, druži se s prijatelji, vesel pa je tudi, da je blizu mame.

Na Vrhniki pripravlja koncert, na katerem bo predstavil tudi skladbo Prihajam domov. FOTO: ROK BREZNIK

»Vračam se na odre in pripravljam koncerte, ki smo jih vsi dolgo pogrešali,« pravi pevec, ki je pesem, katere avtor je v celoti sam, posnel v svojem studiu, pri petju spremljevalnih vokalov mu je pomagala Sandra Klemm, na 12-strunski kitari pa Jani Lipičnik.