Bo Miran Rudan še ustvaril kakšno ljubezensko skladbo? Pravi, da jih je naveličan

Neustavljivi Miran Rudan s svojo ekipo inDesign znova navdušuje glasbene sladokusce. V svet je namreč poslal novo skladbo z naslovom Amen, ki nas spodbuja k razmisleku o resničnih vrednotah v življenju. Z njo prihaja tudi napoved dokumentarnega filma, ki bo razkril intimne podrobnosti njegove 40-letne glasbene kariere. Miran pravi, da sredi današnjega sveta, ki je pogosto prenasičen z vsem umetnim, njegova skladba odpira oči in srca; je refleksija našega časa, ki se sprašuje, ali še kdo resnično ceni preproste, a dragocene stvari.

»Danes lahko že vse dobiš v paketu, tudi ljubezen, a kaj ko tega večina ne zna odpreti, kaj šele prav uporabiti,« pravi glasbenik, ki je tudi tokrat sam napisal besedilo, ki spodbuja k razmisleku o pomenu resnične ljubezni, sreče in lepote. »Naveličan sem ljubezenskih skladb, čeprav so me vsi vajeni s to temo. Seveda se bom vrnil k njim, a tokrat sem navdih našel v današnjem času, saj je tu nekaj, kar čutim, da moram povedati. Nisem spremenil stila, le zgodbo, ta pa je povsem drugačna od tega, česar so moji poslušalci vajeni,« razloži glasbenik.

S skupino inDesign je izdal pesem Amen. FOTO: Katjuša Karlovini

In doda, da je besedo amen uporabil s posebnim namenom: »Pomeni tako je in nič drugače. Tako je vedno govoril moj dedek in tudi sam jo rad uporabim. Ljubezni, sreče, lepote ne boš našel na spletu. To te ne bo izpopolnilo. Tako je in amen,« še pravi Rudan. Izšel je tudi videospot, in sicer nekoliko drugačen, gre namreč za napovednik dokumentarnega filma ob glasbenikovi 40-letnici kariere, ki si ga bomo lahko ogledali konec marca.