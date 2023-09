Blaž in Melani se vračata

Glasbeno-humoristična ekipa se z voditeljema Melani Mekicar in Blažem Švabom vrača na televizijske zaslone ob spremljavi odličnega benda Diamanti ter ekipe humoristov. Prva oddaja v novi sezoni, že sedmi po vrsti, bo na sporedu ta petek, 29. septembra, ob 20. uri. Se pa v novi sezoni obeta nekaj novosti; za Slovenske novice jih je razkril Blaž Švab, ki ni zgolj voditelj, temveč skupaj z Juretom Karasom tudi avtor koncepta oddaje.

Potem ko smo v minuli sezoni lahko spremljali zelo zanimive intervjuje z najbolj znanimi glasbeniki, bo letos več prostora namenjenega glasbi. »In to slovenski, domači, zlasti narodno-zabavni. Tudi tradicionalni,« napoveduje Švab. To pomeni, da bomo slišali veliko skladb priznanih in znanih ansamblov, od Franca Miheliča, Lojzeta Slaka, seveda Avsenikov in drugih.

Druščina ustvarjalcev V petek zvečer, skupaj z Diamanti, zbrana v studiu RTV, kjer nastajajo oddaje v novi sezoni. FOTO: Koka Press, Katja Kodba

Na glavo

Glasbenim uspešnicam, preoblečenim v nove aranžmaje, v glasovnih barvah najboljših slovenskih vokalistov, pa se to sezono pridružuje nova rubrika, imenovana Na glavo. »V njej bodo glasbeni izvajalci na svoj način izvedli pesem, ki je od njih res ne bi pričakovali. Slišali bomo kar nekaj na glavo priredb in dodali eno akustično izvedbo,« še pove. Sicer pa je oddaja V petek zvečer že dolgo odlična platforma za srečevanje glasbenikov in izmenjavo njihovih izkušenj.

Tokrat bo v osredju tudi glasbeno izobraževanje, tisto, ki lahko življenje mladostnika spremeni bistveno na bolje in pripomore k razvoju na mnogo ravneh. Tako bodo v novi sezoni prek Zveze prijateljev mladine Slovenije in njihovega sklada Glasbenik sem, pa tudi s pomočjo gledalcev, pomagali mladim iz socialno šibkejših okolij, da bodo lahko razvijali svoj glasbeni talent in lažje prišli do želenega inštrumenta. Osrednja glasbena gosta bosta s pomočjo para mladih pomočnikov, ki so sodelovali v različnih mladinskih oddajah Televizije Slovenija, tudi Male sive celice, sodelovala v kvizu, v katerega bo vpleteno nekaj znanja in nekaj razvedrila, a bo šlo vseeno precej zares. Predvsem bo še naprej prisoten humor, za katerega bodo skrbeli Lucija Harum, Miha Brajnik, Jernej Kogovšek, Mario Ćulibrk in Niko Zagode.

Prihodnji mesec bo nastopila tudi ta zasedba glasbenikov, ki so nekoč nastopali kot ansambel Vesna, v njem pa sta peli Irena Vrčkovnik in Vera Trafela. FOTO: Adrian Pregelj

Glasba v živo

V prvi vrsti pa bomo poslušali glasbo v živo v izvedbi vrhunskih Diamantov, ansambla, katerega člani so Miha Gorše, Martin Juhart, Lovro Sadek, Mike Orešar, Jure Rozman, Maj Vlašič, Goran Sarjaš, Dejan Korenak, Tomaž Boškin, Goran Moskovski, Nejc Tratnjek, vokalistki pa Sara Lamprečnik in Lucija Marčič. Ti bodo v sodelovanju z gostujočimi pevskimi zvezdniki in mladimi upi, izbranimi novimi talenti, pravi recept za dobro uro zabave. Slišali bomo tako legendarne uspešnice kot tudi nove pesmi različnih žanrov. Sezono bodo sklenili v mariborski dvorani Tabor na silvestrovo, zadnjo oddajo bodo posneli 8. decembra. Voditelja torej ostajata Melani Mekicar in Blaž Švab, omenjeni Jure Karas se podpisuje tudi kot scenarist, scenografka je Mojca Vilhar, glasbeni producent Matjaž Vlašič, glasbeni urednik Martin Juhart, producentka Tanja Lunar, urednica Ana Benkovič, oddaje pa bodo nastajale pod režisersko taktirko kar treh režiserjev: Tineta Novaka, Aljaža Bastiča in Marjana Kučeja.