Bepopovke: Končno smo dozorele

Gre za pesem s pozitivnim sporočilom, ki v sebi nosi močan poletni utrip. Začutili so jo tudi poslušalci, strokovna žirija in radijske postaje ter ji namenile odlično 3. mesto. »Pesem je zelo spevna, melodija gre hitro v uho. Na neki način je motivacijska, razigrana, spominja nas na poletne počitnice, dopust in na čas, ko odženemo vse skrbi. Želimo si, da bi našla pot na radijske valove in da bi si jo ljudje prepevali ter jo vzeli za svojo,« so povedale članice skupine Bepop Ana Praznik, Alenka Husić in Tinkara Fortuna.

Avtorica glasbe in besedila je Iris Ošlaj iz skupine Sopranos, za aranžma pa je poskrbel glasbeni producent Aleš Zibelnik. Pesmi je velik pečat dal inštrument ukulele, ki je pričaral poseben melos mediterana, nanj pa je zaigral Robert Pikl iz zasedbe Manouche. Festival je bila odlična priložnost, da svoje delo pokažejo širši javnosti.

»Zdaj, ko smo dozorele, se nam zdi prav, da imamo takšno izkušnjo. To je posebna preizkušnja in odgovornost, hkrati ti da nekaj adrenalina in znova požene kri po žilah. Če pogosto nastopaš, se nekako navadiš na to, kar je odlično, da si bolj suveren. Ko se pripravljaš na festival takšnega kova, pa malo stopiš iz svoje cone udobja. Na takšno preizkušnjo se moraš drugače pripraviti. Zdi se nam, da gre za neki napredek v naši karieri,« povedo bepopovke, ki so bile zadnjih pet let zelo aktivne na glasbeni sceni. Dekleta so teden pred festivalom preživela na slovenski obali.

Po festivalu

Čeprav je bil ta poln priprav na nastop, so z ekipo našle čas tudi za proslavljanje Aninega rojstnega dne in snemanje videospota, ki ga je režiral Jan Koštric. Tako kot skladba je lahkoten in igriv tudi videospot, ki prikazuje morsko zgodbo z zabavnim zapletom. Izvedeli smo, da je vreme poskrbelo za nekaj nepričakovanih zapletov in spremenjenih časovnic snemanja. »Začetek videospota smo v bistvu posneli na koncu, tako da smo snemali kadre v obratnem vrstnem redu. Nočna zabava na barki je bila v bistvu jutranja,« se smeji Ana, Tinkara pa doda, da je bila ravno zaradi tega izkušnja toliko bolj zabavna: »Počutile smo se tako kot v študentskih letih! Za nami je res prijeten teden.«

Po festivalu se veselijo poletnega oddiha. »Komaj čakamo, da z družinami odpotujemo na zaslužene počitnice in možgane malo odklopimo, da si napolnimo baterije, saj si to res zaslužimo. V jesen bomo s polno paro zaplule novim izkušnjam naproti, saj nas čaka kar nekaj nastopov. Do konca leta pripravljamo še nekaj novega, takšen je trenutni načrt, v katerega verjamemo, da se bo uresničil,« so skrivnostne glasbenice.