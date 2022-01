Avsenikove skladbe v novi preobleki

Konec minulega leta je izvrsten harmonikar Boris Lah z glasbenimi prijatelji poustvaril Avsenikovo Zvezde na nebu žare, v začetku novega leta pa še Avsenikovo Moj rodni dom, moj rodni kraj, s katero je korak bližje izdaji glasbenega albuma, ki bo luč sveta ugledal še letos. Lah je po rodu Štajerec, ki je že pri rosnih štirih letih nastopal v vrtcu, na rodnem Pragerskem. Kot sedemletni deček je postal član folklore, v sedmem razredu osnovne šole pa se je že pridružil prvemu ansamblu, ki je deloval na Pragerskem. Še preden se je odpravil k vojakom, je v Mariboru igral z Veselimi slavčki, po vrnitvi pa se je začel z glasbo ukvarjati profesionalno in zato odšel v tujino. Leto dni je bil član avstrijskega ansambla Türnitzer Muzikanten, zatem še nekaj drugih skupin, vrhunec glasbene kariere pa je zadnji dve leti poklicne poti doživel s priljubljenimi Brunner & Brunner, s katerimi je stal na vseh najbolj eminentnih odrih.

Tina Debevec je glavna vokalistka pri projektu Lah-ov Boris s Prijatelji. FOTO: Andreja Ravnjak

A ni bil in je še vedno glasbenik, za njim je tudi uspešna podjetniška pot, je tudi športnik, mož in oče. V Švici se je v zgolj dveh letih tako izvrstno spoprijateljil z golfom, da je postal celo njegov trener in švicarski prvak v igranju golfa pri seniorjih. Ko se je v Švici razšel z ženo, je čez noč sprejel odločitev, da se vrne v domovino, po kateri je ves čas hrepenel. Zdaj z drugo življenjsko sopotnico in njunimi tremi otroki živi v hiši na Polzeli, v kateri pogosto odmeva glasba. In ko je ob začetku korone v roke spet vzel harmoniko in so ga slišali igrati tudi otroci, so ga prepričali, da je posnetek igranja objavil na družabnem omrežju. Odzivi so bili izjemni, zato je pred meseci na facebooku ustanovil virtualni ansambel Lah-ov Boris s prijateljicami in prijatelji, s katerimi, tudi po dogovoru z dediči Avsenikove glasbe in v sodelovanju z Janezom Repnikom, zdaj snema priredbe Avsenikovih melodij. K projektu vabi največja imena narodno-zabavne glasbe, kot so Matjaž Mrak, Alfi Nipič, Hermina Matjašič, Tina Debevec, pa tudi Ireno Vrčkovnik in druge. Še letos želi izdati zgoščenko in vinilno ploščo s priredbami in venčki, ki bodo še posebno razveselili vse ljubitelje Avsenikove glasbe. Med skladbami bo že omenjena Moj rodni dom, moj rodni kraj, ki jo je v originalu zapela Danica Filiplič, v novi preobleki pa to vižo skupaj z Borisom odpoje glavna vokalistka pri projektu in izjemna pevka Tina Debevec. In to v originalnem duru, kot jo je odpela tudi Danica, kar mnogim pevkam v narodno-zabavni glasbi ne uspe. Tina je še vedno članica Hišnega ansambla Avsenik, bila je prva pevka Ansambla Saša Avsenika, nastopa pa tudi v SNG Opera in balet Ljubljana ter kot solistka sodeluje s številnimi orkestri. Violine in viole, ki pesmi dodajo poseben čar, je posnela Hermina Matjašič. Besedilo za pesem Moj rodni kraj, moj rodni dom sta napisala izvrstna Ferry Souvan in Frane Milčinski - Ježek, melodija je seveda mojstrovina bratov Vilka in Slavka Avsenika, za prenovljen aranžma pa je tudi tokrat poskrbel Janez Repnik. »Skladbi smo dodali še nekaj harmonij, kar je bilo všeč tudi dedičem Avsenikove glasbe,« je ponosen Boris Lah, ki bo s prijatelji izdal album z desetimi skladbami, ki bodo zvenele tako v vokalno-inštrumentalni kot tudi v samo inštrumentalni izvedbi. A trenutno je snemanje Avsenikovih skladb v novi preobleki v mirovanju, saj mora Alfi Nipič, ki je prebolel covidno pljučnico, popolnoma okrevati. Lah bo s prijatelji posnel še druge polke in valčke, poslušalcem pa bodo skladbe na voljo tudi v klasičnem zvenu, s klavirjem in orkestrom filharmonije.