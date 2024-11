Asterixa prevedli v narečje

Strip z naslovom Asterix gre preko luže, ki ga je v slovenščino leta 2020 prevedla Špela Žakelj, so prevedli tudi v švedsko narečje, ki ga na zahodu Finske govori le nekaj tisoč ljudi. Eden od povodov za prevod legendarnega Asterixa je bilo prizadevanje za ohranitev narečja.

Kot je povedal vodja projekta John Hagnas, so dodali nekaj lokalnih izrazov, zgodbo pa ohranili v izvirniku. Stripovska serija o Asterixu tudi na finskem knjižnem trgu sodi med uspešnice. Poleg knjižne finščine so bili romani prevedeni v štiri finska narečja, med drugim v karelščino in helsinški sleng stadi.

Finska ima dva uradna jezika

Finska ima dva uradna jezika, finščino in švedščino. Za večino dobrih petih milijonov prebivalcev je materni jezik finščina, za okoli pet odstotkov prebivalcev pa švedščina. V švedščino so prvi strip iz serije Asterix prevedli leta 1970, sedaj je sledila še izdaja v enem od švedskih narečij.

Asterix je glavni junak istoimenske francoske stripovske serije. Od nastanka knjižne serije in prvega izida stripa leta 1959 je Asterix postal eden najbolj priljubljenih likov evropskega stripa. Galski junak je luč sveta prvič ugledal v francoski reviji Pilote, dve leti pozneje pa je izšel prvi samostojni strip z naslovom Asterix, galski junak. Od takrat je izšlo 40 samostojnih zgodb, ki so prevedene v več kot 100 jezikov in narečij. V skupni nakladi je izšlo 385 milijonov izvodov. O Asterixu in njegovih prigodah so posneli tudi pet igranih in več animiranih filmov.