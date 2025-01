Ansambel Gregorja Kobala po novem z Majo in Katarino

Ansambel Gregorja Kobala, ki ga vodi harmonikar Gregor Kobal, doma s Cola, je v novo leto vstopil bogatejši, saj imajo po novem dve pevki, Majo Jelenc, ki se je že vrnila s porodniške, ter Katarino Tržan, ki jo je najprej nadomeščala, zdaj pa ostaja njihova stalna članica.

Po novem se lahko tako ansambel pohvali s pevskim tercetom po vzoru Avsenikov. Maji in Katarini dela družbo pevec Matic Cerar, ki prihaja iz Moravč, ob Gregorju pa instrumentalni trio tvorita še kitarist Rok Narobe iz okolice Domžal ter basist Matej Mekše iz Rimskih Toplic.

Maja Jelenc se je vrnila s porodniškega dopusta.

Katarina Tržan je prišla v ansambel, ko je nadomeščala Majo, zdaj je postala stalna članica.

»Lansko leto je bilo precej pestro, saj smo sredi leta, tik pred začetkom sezone igranja, izvedeli, da bomo morali za Majo, ki se je pripravljala na porodniško, najti nadomestilo. To ni bila lahka naloga. Treba je bilo najti dobro pevko, ki se bo pripravljena popolnoma predati ansamblu in se odreči mnogim drugim stvarem za njegovo dobrobit. Imeli smo nekaj potencialnih pevk, a so imele tako različne interese, da sodelovanje z njimi ni bilo mogoče. Na koncu smo ugotovili, da imamo rešitev v lastnih vrstah. Naš basist Matej Mekše, ki prihaja iz Rimskih Toplic, je povedal, da ima v tistih krajih prijateljico Katarino Tržan, ki ima lep glas in stas in bi bila idealna za ansambel. Dogovorili smo se, da jo pripelje na vaje. Kot zanimivost lahko povemo, da ji je Matej sprva zamolčal, kaj jo čaka v ansamblu, da je ne bi prestrašil, saj je bila Katarina pred prihodom k nam zelo aktivna na različnih glasbenih področjih, čakala pa jo je tudi matura. Zato je bil v dvomih, ali si bo upala naložiti dodatne obveznosti. Ko je prišla na prvo vajo, smo ji kar odkrito povedali, kakšne so naše želje in cilji. Katarina je brez oklevanja privolila v sodelovanje in se v zelo kratkem času naučila celoten repertoar slovenskih in nemških besedil, kar je bil zanjo precejšen zalogaj, saj pred tem nikoli ni pela v narodnozabavnem ansamblu. Vaje smo imeli tudi večkrat na teden, saj je sledila sezona veselic, porok, obletnic in nastopov v tujini, ki so lani segali vse do Francije,« pripoveduje vodja ansambla Kobal.

Konec leta, ko je že bilo znano, da se Maja vrača s porodniške, so bili pred dilemo, kaj storiti, glede na to, da so se tudi s Katarino odlično ujeli. »Ker je med nami po tihem tlela želja, da bi imeli pevski tercet, ki je redko slišan, smo se odločili, da tudi Katarina ostane in postane stalna članica našega ansambla,« pove Kobal. »Tako imamo zdaj dva člana iz Štajerske, konkretno iz občine Laško, preostali smo iz Primorske, Notranjske in Gorenjske,« še doda.

Pevski tercet že vadi

Katarina Tržan je glasbeno pot začela v Glasbeni šoli Laško-Radeče, kjer se je šest let učila igrati klavir, pozneje je opravila še tečaj solopetja. V času glasbenega izobraževanja je imela tri mentorje: Mihaela Strnišo, Lauro Kmetič in Saro Lešnik. Vsak med njimi ji je skozi učenje dal mnogo več, kot je pričakovala. Pela je na številnih koncertih, prireditvah, rojstnodnevnih zabavah, porokah, pogrebih in drugih dogodkih, kot solistka, v zboru ali kakšni manjši zasedbi. Lansko leto je bilo zanjo prelomno, saj je uspešno zaključila I. gimnazijo v Celju in se vpisala na pravno fakulteto v Ljubljani.

Ansambel je medtem začel intenzivne vaje s pevskim tercetom, saj jih v letošnjem letu čaka veliko porok, veselic, raznih obletnic in nastopov v tujini. »Ob tem smo pisali in ustvarjali tudi nove skladbe, zato nas v kratkem čaka obisk studiev, da jih bomo posneli in naposled izdali, da jih bodo lahko slišali tudi naši poslušalci in poslušalke. Tega se še posebno veselimo, saj bodo prvič posnete s pevskim tercetom. Pred nami je, tudi kar se tiče veselic, pestro leto, mi pa bomo povsod poskrbeli za žur do jutranjih ur,« sklene Kobal.