Andrea Bocelli ne verjame v vraževerje

Italijanski tenorist Andrea Bocelli je tudi v Sloveniji izjemno priljubljen in je pri nas nastopil že v preteklosti. Zadnji dve leti sta mu glede koncertov, tudi v Ljubljani, hudo ponagajali. Čeprav je nastop v slovenski prestolnici znova razprodal, pa se je vmešala zloglasna korona in druženje s slovensko publiko je padlo v vodo. Koncert so prestavili, a je bil tik pred zdajci zaradi poslabšanja razmer in stanja zaradi covida tudi drugi termin odpovedan in prestavljen. Koncert, napovedan za 8. oktobra v Stožicah, menda bo.

Na vse koncerte se intenzivno pripravlja.

A bo malce drugačen, kot je bil prvotno n

V prostem času kljub slepoti tudi jaha.

Skrb za glasilke in telo

ačrtovan, saj se je v dveh vmesnih letih spremenilo kar precej stvari. »Nekaj sprememb in dodatkov bo, to je glede na vse neogibno. Zelo mi je mar za ta koncert in potrudil se bom, da bo to poseben večer, ki ga bo publika z veseljem doživljala in se ga spominjala. Prestavitve datuma so bile frustrirajoče in žal mi je bilo za vsakega razočaranega gledalca. Poskušal se bom oddolžiti in se z glasbo osebno zahvaliti ljubljanskemu občinstvu za potrpežljivost in prijaznost,« nam je povedal o prihajajočem ponovnem druženju s slovenskimi oboževalci.

V jahanju neizmerno uživa.

Na vse koncerte, tudi tega v Stožicah, se intenzivno pripravlja. Po dveletni odsotnosti z odrov zaradi nenastopanja kot posledice koronskih razmer in odredb se je bilo treba nazaj privaditi turnejskega tempa. Urnik nastopov je poln in za turnejo je potrebna kondicija. »Kot vedno, ko je urnik natrpan, moram vsak dan trenirati in skrbeti za glasilke, pa tudi za telo v celoti. Zato se trudim ohranjati kondicijo s športom in si ne privoščim ekscesov. Trud je izdatno poplačan s tem, da ponovno najdem svoje občinstvo. Kot umetnik in kot človek sem zelo pogrešal objem in izmenjavo pozitivne energije, ki se vzpostavi le na koncertih v živo,« pravi o nabiranju energije.

Ob tem, da koncert na tretji termin končno bo, se sama od sebe pojavi misel na pregovor, da gre v tretje rado, kar velja zlasti za vraževerne. Je vraževeren morda tudi Bocelli? »Nič ni dlje od mojega razmišljanja. V skoraj tridesetih letih koncertiranja nisem nikoli sledil pomiritvenim obredom ali skrivnim vraževernim potezam. Najraje preprosto pridem na oder mirne vesti, saj vem, da sem naredil vse, da sem pripravljen,« odvrne.

Žaluje za kosmatim prijateljem

Kondicijo se trudi ohranjati s športom.

Njegov letošnji koncert v Stožicah bo zanimiv tudi zato, ker ima prav na ta dan rojstni dan njegov najstarejši sin, 25-letni Matteo, ki je šel po očetovih stopinjah in je že priznan pevec. Matteo sicer ne bo z očetom v Ljubljani tega dne, bosta pa njegov rojstni dan s praznovanjem nadoknadila pozneje.

Sloviti tenorist je pred nedavnim izgubil psa, ki je bil član njihove družine dolga leta. Slovo je družino Bocelli prizadelo. »Chopin je bil poseben pes, zvest in posebno ljubeč družinski prijatelj. Mislim nanj s hvaležnostjo. Imamo še dva štirinožna prijatelja, na podeželju imam tudi konje. Vsak izraz življenja je čudežen in vreden velikega spoštovanja. Med drugim nas na to spominja Frančišek Asiški in njegova izjemna občutljivost, sposobnost odpiranja dialoga, ne samo s sestrami in brati, ampak tudi z naravo kot celoto, torej z živalmi,« pravi o izgubi. V prostem času kljub slepoti tudi jaha, v tem neizmerno uživa. Kadar le utegne, pomaga pri negi in oskrbi svojih konj.